Equipe de Wanessa Camargo cobra Fantástico após entrevista “maliciosa”

Reprodução TV Globo

1 de 1 Wanessa Camargo e Renata Ceribelli – Foto: Reprodução TV GloboO papo de Wanessa Camargo com o Fantástico rendeu assunto nas redes sociais no último domingo (17/3), e atingiu até os bastidores do dominical. Isso porque a equipe da artista teria reclamado com a produção do programa quanto à edição final da conversa, que, na visão deles, desfavoreceu a filha de Zezé.

Segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, a reclamação da equipe da cantora foi feita para os produtores do Show da Vida nessa segunda (18/3). Eles teriam dito que a reportagem ficou “maliciosa”, segundo o site.

3 Cards_Galeria_de_Fotos

Wanessa Godói Camargo, nascida em 1982, é uma cantora, atriz, compositora e apresentadora brasileira. Natural de Goiânia (GO), ficou famosa no início dos anos 2000 como ídolo teen Reprodução/ Instagram

****Foto-Wanessa-Camargo-2

Filha do cantor Zezé Di Camargo e Zilú Godói, Wanessa começou a carreira artística ainda pequena. Na adolescência, participou do elenco de uma montagem do musical Cats e também chegou a integrar a equipe de balé da dupla sertaneja do pai Instagram/Reprodução

****Foto-Wanessa-Camargo-5

No entanto, foi em 2000, após assinar contrato com a Sony Music e lançar o primeiro álbum pop que a jovem viu a carreira decolar. À época, as canções O Amor Não Deixa e Apaixonada Por Você estouraram com o púbico jovem Instagram/Reprodução

****Foto-Wanessa-Camargo-4

Em 2001, lançou o segundo CD e conseguiu atingir públicos mais velhos. Anos depois, com o primeiro álbum ao vivo, denominado Transparente, a jovem mudou o visual e passou a demonstrar imagem mais madura Instagram/Reprodução

****Foto-Wanessa-Camargo-11

A cantora laçou ainda outros discos em 2005, 2007, 2009, 2011, 2016, 2020 e, em 2021, “Pai & Filha’, ao lado de Zezé Di Camargo Reprodução

****Foto-Wanessa-Camargo-7

Nesse meio tempo, Wanessa foi convidada para apresentar o programa Jovens Tardes, na Rede Globo, e também chegou a comandar o Domingo da Gente, na Record AgNews

****Foto-Wanessa-Camargo

Além disso, a artista fez participações na quarta temporada do Sítio do Pica-Pau Amarelo, na novela Cheias de Charme, na série Dra. Darci, no longa Xuxa e os Duendes, dublou personagem no filme Sing – Quem Canta Seus Males Espanta, entre outros Reprodução

****Foto-Wanessa-Camargo-8

Durante a carreira, Wanessa migrou das baladas românticas para eletrônica, sertanejo e, recentemente, retornou a cantar pop. Além disso, a artista também lançou músicas em outros idiomas Reprodução/Instagram

****Foto-Wanessa-Camargo-1

Desde que se lançou como cantora, Wanessa vendeu 2 milhões de cópias, recebeu diversos prêmios, além de ter sido indicada ao MTV Vídeo Music Reprodução

****Foto-Wanessa-Camargo-e-dado-dolabela

Na vida pessoal, a cantora se envolveu com alguns famosos, entre eles o ator Dado Dolabella, Leandro (da banda KLB), Felipe Dylon, Erik Marmo e Rodrigo Prado Reprodução

****Foto-Wanessa-Camargo-ao-lado-do-ex-marido

Em 2005, engatou romance com o empresário Marcus Buaiz, com quem se casou anos depois e teve os filhos José Marcus e João Francisco. No início de maio de 2022, no entanto, o casal anunciou o fim do relacionamento de 17 anos Reprodução/Instagram

A equipe da artista entendeu que a edição final deu a entender que a cantora não fez uma autocrítica após deixar o BBB24, no meio de críticas de ter cometido racismo contra Davi Brito. A ideia inicial era que o programa a ajudasse a limpar sua imagem perante o público.

O Show da Vida, no entanto, alegou para os representantes de Camargo que não “passa pano” em situações polêmicas, independente de quem seja o entrevistado.

Em nota enviada para a coluna, a equipe da cantora negou que tenha feito reclamações sobre o material exibido pelo Fantástico no domingo. A Globo, por sua vez, ainda não comentou sobre o assunto.

Wanessa Camargo no Fantástico Wanessa Camargo foi expulsa do BBB24 em 2 de março por agressão contra Davi. No Fantástico, a cantora disse ter ficado surpresa com o pedido do brother para ela deixar o jogo e alega ter relevado uma rasteira acidental do baiano.

“E se fosse o oposto, que atitude você tomaria?”, questionou Renata Ceribelli. Wanessa, então, relembrou de quando estava em uma dinâmica e foi atingida, de maneira acidental, pelo brother:

“Na verdade, aconteceu até o oposto. A gente estava brincando de pique-bandeira e ele, sem querer, me deu uma rasteira que chegou a me machucar, foi bem forte, e eu entendi que aquilo não era proposital e eu jamais levaria (ao confessionário)”, relembrou.