Escritora atacada por pitbulls volta ao hospital para fazer curativos, e famosos reagem

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, que foi atacada por pitbulls no último dia (5) de abril, usou seu Instagram na quarta-feira (24), para postar sobre a sua ida ao Hospital Estadual Alberto Torres, local onde fez seu tratamento, para mostrar que foi fazer a troca de curativos dos ferimentos que ganhou no acidente. Na imagem é possível ve-la sentada em um banco no jardim do hospital. Na legenda da imagem ela falou sobre o significado das flores no local. “Estou no jardim do hospital. Esse pedaço de jardim é cheio de significados: é o jardim que homenageia os doadores de órgãos. O hospital planta jasmins para homenagear as famílias. Vim para os curativos no centro cirúrgico e logo estarei em casa outra vez.” Nos comentários da publicação muito amor e carinho dos seguidores, fãs e até mesmo famosos, que prestaram suas homenagens à escritora. Ellen Roche elogiou a resiliência da escritora: “Me encanto mais a cada dia com você! Obrigada por nos ensinar a ver o mundo com poesia através de sua força e do seu amor.” Evandro Mesquita escreveu: “Seu amor, sua força e sua luz são emocionantes!”. A atriz Malu Galli também comentou: “Viva você!”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roseana Murray (@roseanamurray)

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp