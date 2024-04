Escritora carioca é atacada por três pitbulls no Rio de Janeiro

Roseana Murray, de 73 anos, escritora e poeta carioca, foi atacada por três cães da raça pitbull nesta sexta-feira (5), no Rio de Janeiro. O ataque ocorreu no bairro Gravatá no começo da manhã. Murray teve ferimentos na cabeça e braços e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres, localizado em São Gonçalo. O tutor dos cães foi encaminhado ao 124º DP, em Saquarema, onde o caso foi registrado. O tutor prestou depoimento e, de acordo com a Polícia Civil, os fatos estão sendo apurados em uma investigação. Roseane Murray é muita conhecida na literatura infantil e tem livros publicados por várias editoras, sendo “Suspiros de Luz” (Escarlate, selo da Companhia das Letras) e “Jardins” (Grupo Editorial Global). Natural do Rio de Janeiro e formada em Literatura e Língua Francesa em 1973, na Universidade de Nancy, a escritora tem mais de 100 livros publicados e recebeu inúmeros prêmios, incluindo quatro vezes “O Melhor de Poesia”, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). A poeta tem um canal no Youtube, onde conta sobre seus livros ao público, além do seu próprio site. Roseane também trabalha com o Projeto de Leitura Café, Pão e Texto, onde recebe escolas públicas na própria casa para falar de literatura. De acordo com o Splash, do UOL, o estado de saúde da escritora é estável. A paciente foi avaliada por uma equipe médica multidisciplinar, incluindo neurocirurgião, cirurgião-geral, cirurgião bucomaxilo facial e ortopedista. Ela foi submetida à cirurgia e encontra-se estável”, disse a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp