Espaços culturais de Salvador passam a ter entrada gratuita às quartas-feiras

Como parte das celebrações pelo aniversário de 474 anos de Salvador, espaço culturais da cidade passam a ter entrada gratuita às quartas-feiras, a partir de 15 de março. A ação contempla espaços como a Cidade da Música, a Casa do Carnaval, o Memorial Casa do Rio Vermelho, o Espaço Carybé de Artes e o Espaço Piere Verger da Fotografia Baiana.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, a iniciativa da gratuidade às quartas-feiras democratiza o acesso à arte e à cultura na cidade. “É uma ação para dar oportunidades de mais acesso à arte e à cultura, e também da população de Salvador conhecer seus próprios equipamentos culturais e turísticos”, afirmou.

Os espaços culturais podem ser acessados das 10h às 18h, mas a entrada para o visitante pode ser realizada até às 17h em todos os equipamentos.

Confira mais detalhes sobre os espaços culturais de Salvador:

Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana

As obras buscam contemplação dos olhares de fotógrafos de diferentes épocas que foram influenciados por Pierre Verger

Endereço: Forte de Santa Maria , Av Sete de Setembro – Barra

Espaço Carybé de Artes

Universo virtual de relevos, cores e texturas. Situado em um dos lugares mais emblemáticos de Salvador, o Forte de São Diogo

Endereço: Rua Forte de São Diogo , S/N , Porto da Barra

Memorial Casa do Rio Vemelho

Local de memória e preservação de Jorge Amado e Zélia Gattai. Com ambiente acolhedor e poético, reune mais de 30 horas de vídeos e áudios do casal

Endereço: TR Alafoinhas 33, Rio Vermelho

Casa do Carnaval

O espaço possui adereços, esculturas , livros, materiais em audiovisual. O diferencial é destacado na interatividade realizada por meio de recursos multimidia variados

Endereço: Praça Ramos de Queirós, S/N Peloutinho