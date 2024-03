Esposa de ator da Record encontrado morto presta linda homenagem

Reprodução

1 de 1 Esposa – Ator – morto – Foto: ReproduçãoA Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou, nessa quinta-feira (29/3), em Seropédica, na Baixada Fluminense, o corpo do ator da Record TV que estava desaparecido desde o início de fevereiro, Edson Caldas Barboza, de 29 anos. A esposa do artista, Jennyffer Vieira, prestou uma homenagem nas redes sociais.

“Pra sempre vai ser eu, você e eles. Te amarei eternamente! Vai com Deus , descansar. Eu vou fazer tudo por eles sempre”, escreveu Jennyffer na legenda de um vídeo com fotos do marido e dos dois filhos do casal.

Nos comentários do post de Jennyfer, internautas prestaram solidariedade e lamentaram o ocorrido.

“Parece um pesadelo… Que Deus te conforte minha amiga. E dê forças a ti”, escreveu uma pessoa “Forças prima, que Deus conforte o seu coração e das nossas crianças! “, disse outra.

