Juliana Paes se sentiu “perdida” após fim de contrato fixo com a Globo

Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Juliana Paes – Metrópoles – Foto: ReproduçãoJuliana Paes falou sobre o fim do contrato fixo com a Globo e revelou que não foi um período fácil. “Um período de experimentação e de plantio. A gente fica mal-acostumada com um contrato fixo. Quando mudei minha forma de contrato com a Globo, não tinha um manual para seguir”, disse.

Em seguida, deu mais detalhes da experiência. “Agora sou livre pra voar, mas ao mesmo tempo me deu uma sensação de estar perdida, não saber por onde começar. Estava a fim de fazer coisas diferentes, mas não sabia quem eram as pessoas com quem tinha que conversar”, afirmou em entrevista ao Extra.

Juliana Paes

Juliana Paes

Juliana Paes

Juliana Paes Reprodução

Atriz Juliana Paes –

Juliana Paes Reprodução

A atriz aproveitou para falar sobre o papel que vai assumir em Renascer, remake de novela da TV Globo. “Comparações sempre vão existir e são pertinentes quando se trata de um remake. Inevitável. Mas o público pode esperar uma Jacutinga muito diferente.”

“É óbvio que fico com medo. Chego para gravar com aquela insegurança. Penso: ‘Eu sou um blefe!’. Mas ao mesmo tempo me sinto lisonjeada por ter sido chamada. O que já foi feito com perfeição não dá para tentar copiar. Seria um desrespeito. Eu reinvento a Jacutinga agora e, desta forma, homenageio o que já foi feito”, acrescentou.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?