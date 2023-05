Esposa de Ed Sheeran teve câncer: saiba sinais que indicam um tumor

O cantor e compositor Ed Sheeran se emocionou durante o documentário The Sum Of It All, lançado nessa quarta-feira (3/5), ao falar sobre o diagnóstico de câncer de sua esposa Cherry Seaborn. A mulher estava grávida da segunda filha do casal quando foi identificado um tumor em seu braço. Ela fez exames, e descobriu que a massa era cancerígena.

“Me fez pensar muito sobre mortalidade. Nós todos somos humanos. Eu disse para o Ed que nunca concordaria em mostrar nossa vida privada, mas o diagnóstico me fez refletir. Se eu morrer, qual é a percepção das pessoas sobre mim? O que deixo para trás?”, disse Cherry na gravação.

Após a cirurgia para retirada do tumor, o câncer não voltou. A filha do casal, Júpiter, completará um ano neste mês.

O oncologista Andrew Sá Nunes, da Oncologia D’Or, de Brasília, chama atenção para a identificação precoce e a importância de consultar um profissional de saúde quando o paciente perceber sintomas aleatórios que persistem por muito tempo.

“Todo diagnóstico precoce aumenta a chance de controle de qualquer tipo de câncer, mas vale lembrar que o tumor é muito mais do que nós podemos ver. Ele age microscopicamente, o que bagunça nosso organismo e gera sintomas inespecíficos, como o cansaço persistente”, explica o oncologista.

Confira alguns sinais de alerta que podem indicar o desenvolvimento da doença:

1. Nódulo ou inchaço incomumO Instituto Nacional do Câncer (Inca) alerta para a aparição de nódulos anormais, que não desaparecem com o tempo, pois podem indicar o desenvolvimento da doença. O melanoma nodular, por exemplo, é um câncer agressivo que tem como sinal um caroço que, inclusive, pode mudar de cor, tamanho e formato.

2. Perda de peso“A perda de peso drástica e repentina pode ser um sinal de câncer. A doença gera várias alterações sistêmicas no organismo, o que pode causar, por exemplo, a diminuição do apetite e a má absorção de nutrientes. Essas razões contribuem para o emagrecimento abrupto”, alerta Nunes.

3. DoresUma dor incomum pode indicar vários problemas, inclusive a presença de câncer. O tumor em si não dói. O que vai de fato causar incômodo é a compressão que o acúmulo de células típico da doença exerce sobre os nervos próximos ao local onde ele está crescendo.

4. Sangramento ou hematomasSangrar ou ter hematomas sem se machucar pode indicar, por exemplo, a leucemia, que acontece quando as células doentes tomam o lugar das saudáveis no sangue. A substituição de partículas causa a diminuição de plaquetas, gerando sangramentos e hematomas.

“O câncer pode desencadear sangramentos de várias maneiras. Para sobreviver, o próprio tumor tem vasos sanguíneos que, quando rompidos, podem causar sangramento na gengiva, nas vias aéreas e em outras mucosas”, alerta o oncologista.

5. CansaçoSegundo o Inca, a fadiga é um sintoma prevalente na doença oncológica, já que ocorre em 75% a 95% dos pacientes. O cansaço é uma resposta da inflamação causada pelo câncer. Se ele persistir, é importante procurar um médico.

6. Suor noturno intensoTer febre ou suar muito ao deitar-se para dormir sem razão aparente também pode indicar o desenvolvimento de um câncer. “A sudorese é bastante frequente nos tumores hematológicos. Ela é uma resposta à desregulação nos níveis de cortisol, hormônio associado ao estresse. Esse é um dos sintomas inespecíficos do câncer”, diz Nunes.

