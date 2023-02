EUA fala sobre grupo proposto por Lula para fim da guerra na Ucrânia

Um representante dos Estados Unidos (EUA) comentou a proposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de criar um grupo de países para negociar a paz na Ucrânia, que vive uma guerra após ter seu território invadido pela Rússia há quase um ano.

Ao responder uma pergunta de um jornalista sobre a proposta do presidente brasileiro, o coordenador do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos para Comunicações Estratégicas, John Kirby, citou uma frase do presidente democrata americano Joe Biden: “Nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia”.

Veja o vídeo:John Kirby afirmou todos gostariam que a guerra chegasse ao fim sem precisar ir à mesa de negociações, mas que isso parece estar longe. Ele citou como exemplo o lançamento de dezenas de mísseis russos contra alvos civis na Ucrânia, que desligou o aquecimento e a energia em várias partes do território ucraniano. Isso nas últimas 24 horas.

“Portanto, na ausência disso (fim próximo da guerra), teremos que permanecer na tarefa de apoiar a Ucrânia para que ela tenha sucesso no campo de batalha. Para que se – e quando – o presidente Zelensky determinar que é hora de negociar e sentar à mesa para resolver isso diplomaticamente, ele pode fazer isso em pé de igualdade. Ele pode fazer isso com a força que ele sabe que vai precisar naquela negociação”, afirmou John Kirby.

“Portanto, cabe a Zelensky determinar se e quando as negociações são apropriadas e sob quais circunstâncias. Como o presidente Biden disse inúmeras vezes: ‘Nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia’”, disse ainda o coordenador de Segurança Nacional dos EUA.