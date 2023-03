EUA: Trump criou “falsa expectativa” de que seria preso, diz promotor

O ex-presidente dos Estados Unidos (EUA) Donald Trump criou uma falsa expectativa de que seria preso nessa terça-feira (21/3), afirmou a promotoria que investiga o caso do suposto pagamento de Trump pelo silêncio de uma atriz pornô.

Por meio de carta, o promotor estadual de Nova York, Alvin Bragg, criticou deputados republicanos da Câmara por seus questionamentos sobre o processo, afirmando que os congressistas estavam reagindo à “falsa expectativa de Trump de que ele iria ser preso no dia seguinte” de um indiciamento.

Na carta enviada aos líderes do Partido Republicano, que solicitaram informações sobre a investigação, o escritório da promotoria solicitou uma reunião com os parlamentares “para entender melhor quais informações o escritório do promotor pode fornecer relacionadas a um interesse legislativo legítimo”.

Trump afirmou neste fim de semana que seria preso nessa terça, o que não aconteceu. A detenção poderia acontecer caso o grande júri do caso conduzido por Bragg assim determinasse.

EntendaUma investigação em Nova York, liderada pelo procurador Alvin Bragg, apura o suposto pagamento de US$ 130 mil feito por Michael Cohen, ex-advogado de Trump, à ex-atriz pornô Stormy Daniels dias antes da eleição presidencial vencida pelo republicano em 2016.

A quantia teria sido entregue à Daniels para que ela não falasse sobre um suposto caso extraconjugal que teria tido com Trump. O ex-presidente nega ter feito o pagamento ou ter tido relações com a mulher.