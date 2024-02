Europa tem fim de semana marcado por protestos de agricultores

Manifestações se intensificaram em países como Bélgica e França; na Alemanha, milhares foram às ruas de Berlim contra a extrema-direita

Na imagem, tratores com destino a Paris são bloqueados por policiais na comuna de Sully-sur-Loire, na França Reprodução/X @LeDirectInfo – 31.jan.2024

PODER360 4.fev.2024 (domingo) – 17h33



Centenas de europeus foram às ruas protestar em diferentes países neste fim de semana. A principal demanda é de produtores rurais contra impostos altos. Desde a última semana, milhares de trabalhadores pressionam por medida de apoio ao setor. Além da categoria, houve manifestações contra o extremismo político e o aumento do preço dos combustíveis.

Na Alemanha, os atos contra o extremismo de direita foram realizados no sábado (3.fev.2024) em frente ao parlamento nacional. Segundo a AP, as manifestações, realizadas pelo 4º fim de semana seguido, começaram depois da divulgação de uma reunião com a participação de integrantes do partido AfD, em que teria sido discutido um plano para a deportação de milhões de imigrantes.

Além disso, produtores rurais alemães voltaram a protestar em diferentes cidades. Um grupo fechou um dos acessos ao aeroporto de Frankfurt.

Houve protestos também na Suíça, na Bélgica e na Itália contra 0 alto custo da produção. A mídia local não divulgou ocorrências graves nas manifestações. Os agricultores bloquearam as vias com caminhões, tratores e blocos de feno.

Leia mais:

Entenda os protestos de agricultores em países europeus Agricultores intensificam bloqueios na França; veja imagens Na última semana, a França anunciou que intensificará a pressão para flexibilizar as regulamentações ambientais da União Europeia sobre terras agrícolas. O país é um dos principais palcos dos protestos de agricultores com a organização de “um cerco a Paris”.

Na 2ª feira (29.jan.2024), o trânsito foi interrompido em 40 rodovias, segundo o jornal francês Figaro. Nas redes sociais, manifestantes divulgaram imagens de tratores circulando pela capital francesa.

Assista (1min4s):