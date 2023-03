Abertura do projeto “Fluir das Emoções” (Foto: Wesley Morau)

No dia 25 de março, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Educação e Cultura realizou a cerimônia de abertura do projeto de formação continuada “Fluir das Emoções”. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, a secretária de Educação e Cultura Regiane Chuaith, profissionais do magistério da rede pública do município e demais representantes municipais.

Programa organizado pela Editora Littere, a formação tem como foco as habilidades socioemocionais e a importância destas após o período de isolamento social provocado pela pandemia da COVID-19. Alexandra Mourão, psicóloga e uma das palestrantes do evento, destaca que o projeto “‘Fluir das Emoções’ é uma proposta de autoconhecimento, exercitando a educação socioemocional e abrindo novas possibilidades aos educadores teixeirenses”.

Abertura do projeto “Fluir das Emoções” (Fotos: Wesley Morau)

Cada profissional recebeu um kit com módulos temáticos voltados para as habilidades socioemocionais e uma agenda de bordo para que o participante possa acompanhar e registrar as percepções construídas.

Abertura do projeto “Fluir das Emoções” (Fotos: Wesley Morau)

“Esse é mais um investimento importante para a educação do município, com um projeto que busca aprimorar as habilidades emocionais de profissionais que lidam com tantas outras pessoas. É a nossa gestão, responsável e comprometida, cuidando de quem cuida”, disse Regiane Chuaith, secretária de Educação e Cultura.

Abertura do projeto “Fluir das Emoções” (Foto: Wesley Morau)

O post Evento de abertura do projeto ‘Fluir das Emoções’ ocorreu no último sábado (25); confira apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.