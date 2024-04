Evento marca abertura da mostra Terra Concreto no Centro Cultural TCU

Na última terça-feira (2/4), o Centro Cultural TCU em Brasília apresentou a exposição Terra Concreto, projeto que reúne obras inéditas de Adriana Vignoli, César Becker e Matias Mesquita. O trio de artistas mora e produz em Brasília, e tem, em comum, a escultura como uma de suas principais linguagens de trabalho.

Recepcionado por Antonio Anastasia, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), o coquetel de lançamento deu as boas-vindas à mostra coletiva que ocupará a Galeria Marcantonio Vilaça até 13 de setembro de 2024. Sob curadoria de Renata Azambuja, a exposição vem com a premissa de ser um espaço de diálogo conceitual e formal entre as produções dos três artistas.

Em conversa com a coluna, a curadora da mostra afirma que o projeto teve início ainda em 2020. Mas, por conta da pandemia, foi suspenso. “Quando retomamos, em 2022 e 2023, as percepções mudaram, ou seja, reformulamos muita coisa”, diz.

Renata também comenta que a exposição é fruto de muita conversa. “Os três artistas falam de dimensões de terra variadas”, justifica. Segundo ela, enquanto Adriana passou a se relacionar cada vez mais com o universo natural, trazendo a relação das formas geométricas com o orgânico, Matias ocupa um lugar intermediário.

“Se a Adriana fala muito das questões das plantas, do universo, o Matias vai fazer uma crítica, de uma certa forma, ao mundo concreto. É uma instalação de concreto, mas com outras adições, fazendo alusão às ruínas, às coisas acabadas, aos atravessamentos entre as realidades”, explica.

Adriana Vignoli, umas das artistas da exposição Terra Concreto Matias Mesquita, um dos artistas da exposição Terra Concreto César, por outro lado, aborda a terra mais primitiva, quase sem interferência. “Ele é escalador, então ele faz essa relação da rocha, da terra, com o corpo dele, com menos interferência possível. A terra vem bruta, como ela é”, descreve a curadora da exposição.

“Cada artista é singular. Eles elaboram suas questões, mas é possível ver o que os une. Transformamos a galeria em um ambiente imersivo. Todos são escultores e trabalham com terra e concreto. Ao visitar a mostra, começamos a associar uma coisa a outra, porque os elementos estão presentes”

Renata Azambuja, curadora da mostra César Becker, um dos artistas da exposição Terra Concreto Coquetel de abertura Além de Antonio Anastasia, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), o vernissage foi prestigiado pela procuradora-geral do Ministério Público junto ao TCU Cristina Machado da Costa e Silva; pelo subprocurador-geral do MP junto ao TCU Paulo Bugarin; pelo secretário-geral da presidência do TCU, Frederico Carvalho Dias; pelo secretário-geral da administração do TCU Marcio Albuquerque; e pelo diretor-geral do Instituto Serzedello Corrêa (ISC), Adriano Amorim.

“É com grande satisfação que, em nome do presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas, dou as boas-vindas à abertura da exposição Terra Concreto, promovida pelo Centro Cultural do TCU. Agradeço, de modo penhorado, aos artistas Adriana Vignoli, César Becker e Matias Mesquita, bem como à curadora Renata Azambuja, por trazerem suas visões únicas e obras inspiradoras a este espaço, proporcionando-lhes uma jornada fascinante pelas interseções entre arte e realidade”, discursou o ministro no coquetel.

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Antonio Anastasia com os artistas Adriana Vignoli e César Becker “Ao adentrar-nos nessa exposição, porém, somos convidados a transcender as definições convencionais dos conceitos de terra e de concreto. Os artistas os conduzem por um percurso no qual a terra se revela não apenas solo firme, mas também campo fértil para a imaginação e a expressão humanas. O concreto, longe de ser apenas um material inerte, assume formas fluídas, metamórficas que refletem as complexidades da realidade”, falou. “As obras aqui exibidas guardam uma íntima relação com Brasília, a partir da experiência dos autores com a cidade e de suas explorações artísticas”, acrescentou.

Adriano Amorim, diretor-Geral do Instituto Serzedello Corrêa (ISC/TCU), conta que cada exposição que o Centro Cultural TCU recebe é um “renascimento”. “É uma forma de trazermos para dentro do tribunal — que, às vezes, muitos veem como um órgão de controle, um órgão hermético, um órgão burocrático — cultura, arte e possibilidade de instigar as pessoas a pensarem um pouco sobre a realidade”, celebra.

Adriano Amorim e Annelise Freire “A ideia é sempre trazer mostras que fazem as pessoas pensarem sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. Todas as nossas exposições têm essa conexão. Aqui, nós vamos pensar sobre cidade, sobre economia sustentável, sobre uso de materiais… É uma forma de fazer as pessoas refletirem e tentar fazer conexões com políticas públicas”, finaliza.

Veja os cliques de Nina Quintana:

Renata Azambuja, curadora da mostra coletiva Nicolas Behr e Alcina Ramalho Cecília Lima e Lis Marina Oliveira Sofia Ramos e João Angelini Thiago de Andrade, Adriana Vignoli e Pilar Pinheiro Convidado observa a obra Reminiscências, de Matias Mesquita Esculturas em latão e usinagem de Adriana Vignoli Carlos Praude, Rita de Almeida Castro e Ralph Gehre Equipe do Centro Cultural TCU Ana Cecília Estellita, Bernardo Estellita, Helena Chagas, João Miguel Estellita e Maria Paula Estellita Convidados fazem imersão na mostra Terra Concreto Beto Osório Visitantes assistem à série documental O trio de artistas mora e produz em Brasília, e tem, em comum, a escultura como uma de suas principais linguagens de trabalho Azucena Batista e Canela Suertegaray Paulo Valeriano, Marina Dutra, Arthur Gomes e Alexandre Luna Obra de César Becker Corredor de entrada da exposição Coquetel no hall do Centro Cultural TCU Amanda Brito, Mariana Lúcia, Edmar Jr e Isabella Brito Ana Rosa Nabuco, Laila Almeida, Isadora Dias e Mariana de Bem Instalação com cerâmica e vídeo de César Becker Escombros de paredes Peneiras suspensas e terra, de César Becker, à frente. Treliça de vergalhão, isopor e cimento, de Matias Mesquita, ao fundo Uma montanha sempre habita em outra montanha, de César Becker Adriana Vignoli e Nicolas Behr Obra de César Becker Obra Enxerto, de Adriana Vignoli Rômulo Barros Registro fotográfico assinado pelos três artistas Isabela Capinzaiki, Luísa Quintilhano, Ana Lua Brasil, Bernardo Corassa e Cairo Túlio Cecília Souza e Samuel Alves Samuel Guimarães e Thalya Aragão Juliana Bravo, Ingrid Orlandi e Aline Dantas Raiany dos Anjos, Juliana Bravo, Vitória Giácomo, Annelise Freire e Ingrid Orlandi Jebson Vicente, Amanda Rodrigues, Graça e Brígida Duarte Convidado admira obra da artista Adriana Vignoli Irreversível, de Matias Mesquita Fotografias expostas Jordano Rossitto, Vitória Giácomo e Valéria Gedanken Vitória Giácomo Obra de César Becker Trabalho de Matias Mesquita Astroflora, de Adriana Vignoli Terra Concreto está aberta para visitação no Centro Cultural TCU Letícia Medeiros, Gisele Boaventura e Likidah Ferreira Entrada da exposição Terra Concreto Passeio Público, de Matias Mesquita Serviço

Terra Concreto – Mostra coletiva

Obras de Adriana Vignoli, César Becker e Matias Mesquita

Curadoria de Renata Azambuja

Escultura, instalação, fotografia e vídeo

Local: Galeria Marcantonio Vilaça – Centro Cultural TCU | Brasília – DF

Setor de Clubes Esportivos Sul – SCES Trecho 3 Lote 3

Visitação: 3 de abril de 2024 a 13 de setembro de 2024 – Segunda a sexta, de 9h às 18h

Contato: @centroculturaltcu

Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos

Produção: A Pilastra

Expografia: Atelier Paralelo

Fotografias: Diego Bresani

Documentário: Lino Valente

