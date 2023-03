MC Guimê é o novo líder do BBB23 e Alface leva R$ 20 mil

MC Guimê é o novo líder do BBB23. Alface, que foi dupla dele na prova, ficou com os R$ 20 mil para gastar em compras no Mercado Livre. Os dois tiveram que chegar a um consenso sobre quem seria o novo líder.

Ambos queriam a liderança, mas Alface teve que abrir mão para MC Guimê, pois, se não chegassem a um denominador comum, nenhum dos dois teria a liderança ou o dinheiro.

Alface e MC Guimê formaram a dupla vencedora da nona Prova do Líder do BBB23. Os participantes se dividiram em cinco duplas e disputaram a prova de resistência. A disputa estava entre os dois brothers e Amanda e Cara de Sapato, e se encerrou na manhã desta sexta-feira (10/3), após a sister esquecer de apertar o botão ao finalizar a dinâmica, o que levou sua dupla a desclassificação.

Além de não ganharem o Líder, os brothers que desistiram da prova precisavam pegar pergaminhos com consequências para a próxima semana de jogo. Amanda e Sapato, por exemplo, não participarão da Prova do Anjo.

Confira as outras consequências:

Aline Wirley e Sarah Aline – Não participam da próxima Prova do Líder

Bruna Griphao e Larissa – Estão na Xepa

Gabriel Santana e Márvvila – Não participam do Poder Coringa

Apesar da prova que se iniciou na última quinta-feira (9/3) ser em dupla, Tadeu Schmidt explicou que apenas um ganhará a coroa e o poder do Líder. O outro vencedor ganhará R$ 20 mil. A decisão deverá ser anunciada ao longo do programa desta sexta.