Acusado de agressão, filho de Lula não poderá fazer postagens sobre ex

São Paulo — A Justiça de São Paulo ampliou as medidas protetivas que impedem Luís Cláudio Lula Silva, filho do presidente Lula (PT), de se aproximar de sua ex-companheira Natália Schincariol. Agora, Luís Cláudio, acusado de violência doméstica, não poderá interagir em publicações sobre ela nas redes sociais.

De acordo com o G1, que teve acesso ao processo sigiloso, a juíza estabeleceu que Luís Cláudio fica proibido de “publicar, postar, veicular, encaminhar, divulgar, comentar, por qualquer meio, conteúdo que se refira, direta ou indiretamente, à requerente”.

As novas restrições foram impostas após Natália acionar a Justiça apontando que Luís Cláudio teria descumprindo uma medida protetiva contra ela ao compartilhar um vídeo com conteúdo supostamente ofensivo e que isso configuraria “violência psicológica”.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) se posicionou dizendo que não houve descumprimento da medida protetiva, mas se posicionou de forma favorável à ampliação do rol de restrições.

“Não há a proibição de compartilhar fotos e vídeos da vítima de modo que, tecnicamente, não se configura o crime de descumprimento. Sem prejuízo, com a finalidade de resguardar a intimidade dos envolvidos, inclusive de modo a prevenir danos, o Ministério Público pugna pela extensão das medidas protetivas deferidas”, afirmou o MPSP.

No vídeo compartilhado por Luís Cláudio, a apresentadora de um programa online de notícias diz que Natália não inspira confiança por conta de seu “layout”, que ela “faz a linha BBB, com bocão, harmonização facial, ‘bustão’, pose sexy no Instagram, querendo ser uma intelectual, fazendo textos de autoajuda”.

“Me dá a má impressão de que ela se aproveitou disso, nesse momento, por ele ser filho do presidente da República, para prevalecer e que, na verdade, tudo isso tem a ver com desejo financeiro”, afirma a jornalista no trecho.

Ao compartilhar o vídeo, Luís Cláudio comentou “sábias palavras”.

Violência doméstica Filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luís Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, é acusado de agressões frequentes pela médica Natália Schincariol, com quem se relacionou por cerca de dois anos, até os supostos episódios de violência doméstica terem se intensificado.

Natália registrou boletim de ocorrência eletrônico contra Luís Cláudio em 2 de abril, na Delegacia da Mulher, em São Paulo. Na sequência, ela prestou depoimento por videoconferência, na qual foi confirmada a identidade da médica.

No B.O., obtido com exclusividade pelo Metrópoles, a vítima de 29 anos afirma que “as agressões são de natureza física, verbal, psicológica e moral”. Ela relata que o filho de Lula deu “uma cotovelada na barriga” dela “em uma das brigas no final de janeiro deste ano”, quando ele teria se recusado a entregar o celular da companheira.