Ex-BBB Lucas Penteado compara Leidy a Karol Conká: “Passando vergonha”

Depois da confusão de Leidy Elin com Davi Brito no BBB24 repercutir e tumultuar a internet, Lucas Penteado saiu em defesa do motorista de aplicativo nesta quarta-feira (12/3). O ator, que penou nas mãos de Karol Conká durante a vigésima primeira edição do programa, detonou a atitude da amiga de Yasmin Brunet.

“Karol Conká, pronto, pode seguir a vida tranquila. A Leidy tomou o seu lugar. 99% de rejeição, esquece, não tem ideia. Ela tumultuou, jogou a roupa do menino na piscina. Está passando vergonha em rede nacional”, disse num vídeo publicado no seu perfil do Instagram.

Na sequência, numa outra publicação, o ex-BBB cantou uma música que fez para o baiano. “O Davi tá final, não adianta reclamar. Eu até tentei dizer, eu até tentei falar. A Leidy vai sair de lá pior do que a Karol Conká”, começou.

Lucas Penteado e Karol Conká

Lucas Penteado sofreu com cometários e atitudes de Karol Conká

E continuou cantando aos risos: “Agora é 99%, tchau, tchau, tchau, menina. Quem mandou você jogar as roupas na piscina? Quem mandou você jogar as roupas na piscina?”. Na legenda, ele ainda destacou: “Essa ficou bala”.

A treta

Na noite dessa segunda-feira (11/3), uma treta entre Davi Brito e Leidy Elin, iniciada no último intervalo do BBB24, enquanto rolava o Sincerão, terminou com muito bate-boca. A moça simplesmente jogou a mala do rapaz na piscina, como já tinha prometido em outra ocasião.

Após o episódio, o brother desabafou com seus amigos e precisou lavar todas as peças novamente. Em outro momento, o namorado de Mani Reggo se isolou na área externa da casa mais vigiada do Brasil e chorou.

“Sou pobre. Não tenho dinheiro. Tenho um carro que rodo Uber e tá chegando o tempo dele de 10 anos de uso. Tenho uma casa que nem tem móveis dentro direito… Eu preciso muito disso aqui, cara. A profissão que eu sempre quis [médico] está nas minhas mãos”, afirmou em conversa com Matteus.

Em seguida, Davi detalhou seus planos de vingança: “A Leidy não perde por esperar, deixa só ela dormir. Ela brincou pesado, nunca desrespeitei uma mulher aqui dentro. Na minha vida, meu pai sempre me ensinou a respeitar as mulheres, a tratar bem. Ela poderia me xingar, fazer o que quisesse, mas pegar minhas roupas e jogar na piscina? Isso não vai ficar barato, vou atormentar a vida dela”.

Davi BBB24

Davi chora após Leidy Elin jogar suas roupas na piscina

Davi chora após Leidy Elin jogar suas roupas na piscina Reprodução

Davi chora após Leidy Elin jogar suas roupas na piscina Reprodução

Davi chora após Leidy Elin jogar suas roupas na piscina Reprodução