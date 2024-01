Ex de Amado Batista revela que foi expulsa de casa após a agressão

Layza Felizardo concedeu entrevista ao Domingo Espetacular e acusou o Amado Batista, seu ex-companheiro, de violência doméstica. A mulher, que é 48 anos mais nova que o cantor, detalhou como foi a separação dele e que foi expulsa de casa.

“Cheguei a olhar o celular dele e ver que estava conversando com várias meninas. Eu quero respeito. Para ir até minha mãe, foi homem para falar e ele me chamava de louca. Essa é uma parte que me dói muito porque durante nosso tempo de casado nunca houve nada disso da minha parte…é difícil”.

A mulher estava com uma roupa emprestada já que, segundo ela, ainda não conseguiu pegar tudo da casa em que morava com o cantor. Amado negou, em áudio, as traições. Em dezembro, Layza foi expulsa da casa em que morava com ele pelos enteados.

“‘Você tem que sair, a situação está chata, Amado é um idoso’. Colocaram tudo no carro de qualquer jeito, foi um horror”, declarou, contando que ficou surpresa com a atitude, já que se dava bem com eles.

“Eu tô com uma vergonha tão grande… eu me vejo num momento muito difícil, estou dormindo num colchão na cozinha da casa da minha mãe”, completou. “Não teve uma separação de fato dele chegar e falar comigo , presencial, falar ‘vamos nos separar’. Foi uma expulsão”, reforçou.

Layza ganhava mesada de Amado Batista Ainda durante a entrevista, Layza contou que Amado não permitia com que ela trabalhasse e que ganhava uma mesada para fazer suas coisas. “Ele me dava uma mesada pra ir no cinema, fazer unha, R$ 10 mil”, disse.

Apesar não serem casados ou firmado união estável, o cantor teria oferecido um acordo de R$ 60 mil, pago em 6x. “O que eu mais pedi foi pra que ele me desse o dinheiro todo, eu queria abrir alguma coisa, queria trabalhar. Eu nunca fui interesseira. Queria casar na igreja, mas não podia, porque ele já tinha [se casado]”, completou.