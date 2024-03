Ex de Buda não é a única: 7% das pessoas já foram ao motel a pé

O desenrolar do casamento de Lucas Buda, do BBB 24, ganhou mais um capítulo. Na quinta-feira (28/3), Camila Moura, a ex-mulher do participante, foi flagrada saindo de um motel com um rapaz não identificado. Um detalhe, no entanto, chamou atenção dos internautas: a nova celebridade estava saindo do estabelecimento a pé.

Pode parecer estranho, mas ela não foi a única a fazer isso. De acordo com uma enquete realizada pela plataforma Sexlog, 7% das pessoas já foram ao local a pé pelo menos uma vez. Já 84% declararam que o meio de transporte mais comum é o carro. Para chegar ao resultado, o site entrevistou 3,4 mil pessoas.

Camila Moura e homem desconhecido escondendo o rosto em saída de motel O levantamento também mostrou que o uso de carros de aplicativo é recorrente entre os usuários do site. Isso porque 18% dos entrevistados disseram que já foram ao motel usando esse serviço. Outros 16% alegaram que as motos são outra opção frequente.

Ainda que seja uma parcela muito pequena, 0,4% dos entrevistados afirmaram que recorrem às bicicletas para ir ao motel. Entre os 2,6% que marcaram a opção “outros”, as respostas mais comuns no campo aberto foram: ônibus, de carona ou no carro do “single”.