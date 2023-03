Fãs de banda nazista ameaçam deputado: “Fique coladinho nos seguranças”

Fãs brasilienses da banda norueguesa Mayhem utilizaram as redes sociais para atacar o deputado distrital Fábio Felix (PSol), após ele enviar uma representação à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e ao Ministério Público do DF e dos Territórios (MPDFT) para barrar o show do grupo de black metal na capital.

A apresentação da banda acusada de fazer apologia ao nazismo estava prevista para ocorrer, na noite dessa quarta-feira (22/3), em uma casa de eventos no Guará. Porém, o show foi cancelado de última hora, e gerou polêmica entre aqueles que compraram ingresso.

Fábio havia pedido ao MP a instauração de procedimento para investigar a conduta dos integrantes da banda durante a turnê pelo Brasil e, se fosse o caso, suspender preventivamente o show programado para o DF.

À revelia do Ministério Público Federal (MPF) e do MPDFT, que recomendaram a suspensão da venda de ingressos e o cancelamento da apresentação, os organizadores do evento subiram ao palco, minutos antes do horário previsto para a entrada dos músicos e anunciaram que o show não ocorreria.

Por meio de publicações nas redes sociais, alguns dos fãs da banda norueguesa se manifestaram contrários ao cancelamento e dirigiram ataques diretamente ao deputado Fábio Felix.

Em uma das postagens, um dos internautas acusa o distrital de ter censurado a banda Mayhem e o ameaça. “Seu deputado miserável de [email protected]! Você censurou a banda com uma falsa acusação de nazismo, sendo que não passa de uma banda comum de black metal que tem como temática o satanismo. É melhor tu ficar bem coladinho dos seus seguranças”, escreveu.

Outro fã do grupo musical também se irritou com a representação de Fábio e dirigiu ao político palavras de baixo calão. “Vai tomar no c#, seu proto ditador de [email protected], cancelando o show do Mayhem”, proferiu.

Já em outra postagem, um homem criticou a manifestação do deputado e, também, a sigla Psol. “Um partido onde eles apoiam facções, um partido que só vai contra as regras da sociedade e quer ser exemplo. Nós nos veremos, Sr. Felix”, atacou.

Ao Metrópoles, por meio da assessoria de imprensa, o distrital informou que serão tomadas medidas quanto aos ataques dirigidos a ele nas redes sociais.

“Não vamos tolerar intimidações, ameaças e ataques LGBTfóbicos. Vamos tomar todas as medidas cabíveis, acionando a Polícia Civil para que investigue todas as pessoas que ameaçam a minha segurança e destilam ódio criminoso contra mim”, manifestou o deputado.

Veja as publicações:

Reprodução/Redes sociais

Reprodução/Redes sociais

Reprodução/Redes sociais

Reprodução/Redes sociais

Reprodução/Redes sociais

Cancelamento do showO advogado da produtora responsável pela banda foi quem fez o anúncio que a Mayhem não se apresentaria mais. Cerca de 40 pessoas, então, foram obrigadas a deixar o espaço.

“Culpa dessa p*rra desse PSol”, disse um espectador, revoltado. Após o cancelamento do show, mais viaturas da PM chegaram ao local, além de carros do Departamento de Trânsito (Detran-DF).

Veja mobilização das forças de segurança para encerrar o evento:

PolêmicasO Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) recomendaram a revogação de licença ou alvará referente ao show da banda norueguesa Mayhem, o descadastramento e a tomada das providências necessárias para que o evento não seja realizado, além da interrupção da divulgação e venda de ingressos.

O documento, enviado para a Administração Regional do Guará, Secretaria de Segurança Pública do DF e para as empresas Clube do Ingresso e JFC Produções e Eventos, avalia que a liberdade de expressão “não pode implicar na aceitação jurídica da promoção de discurso de ódio e/ou do ataque, em espaço público ou privado, de qualquer indivíduo, grupo ou coletividade”.

A recomendação é assinada por membros dos Núcleos de Direitos Humanos e da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, bem como da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do MPF.

Em uma representação enviada MPDFT, o deputado distrital Fábio Felix (PSOL) afirmou que o grupo “possui histórico de cometimento de atos em defesa da ideologia nazista, por meio da utilização de trajes e símbolos alusivos ao regime de extrema direita”.

“No centro dos discursos de ódio está o vocalista da Banda, Attila Csihar, que admitiu a utilização de tais símbolos e a ideologia de extrema direita supremacista adotada pela banda”, diz o texto enviado ao Ministério Público.