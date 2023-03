Ex-jogadores do Vitória somam 133 títulos desde o Baianão de 2017

Maior campeão da Copa do Nordeste (empatado com o rival Bahia) e segundo maior vencedor do Campeonato Baiano, o Vitória vive um jejum de títulos. O último troféu erguido pelo rubro-negro foi há seis anos, com o estadual de 2017. De lá para cá, nada de taças. Nesta temporada, o time foi eliminado na primeira fase dos dois torneios, além da Copa do Brasil.

Mas, se o Vitória está passando por um momento de seca, o mesmo não se pode falar do seu elenco recente. Vários jogadores já passaram pela Toca do Leão e deixaram o clube ao longo desse período de tabu, e 85 deles conquistaram um total de 133 títulos por outras equipes.

O líder da lista é Wesley. O atacante defendeu o Vitória na Série B de 2019, emprestado pelo Palmeiras. Depois que saiu da equipe vermelha e preta, ganhou sete taças, todas pelo Verdão: duas Libertadores (2020 e 2021); dois Paulistões (2020 e 2022); Campeonato Brasileiro (2022); Copa do Brasil (2020) e Recopa Sul-Americana (2022).

Na temporada atual, Wesley está no Cruzeiro. Mas não tem chances de levar o Campeonato Mineiro de 2023, já que a Raposa caiu nas semifinais para o América-MG.

O segundo deste ranking é David, com cinco títulos. O atacante foi um dos principais destaques do Vitória em 2017, quando conquistou seu segundo título do Baianão pelo Leão. Naquele ano, se firmou no time titular, foi eleito revelação do estadual e integrou a seleção do melhores jogadores da Copa do Nordeste.

Em 2018, David migrou para o Cruzeiro, onde faturou três taças: duas do Mineiro e uma Copa do Brasil. Dois anos depois, foi anunciado pelo Fortaleza, time pelo qual foi bicampeão do Campeonato Cearense. Hoje, está no São Paulo, emprestado pelo Internacional.

Outros nove jogadores aparecem empatados na terceira posição dessa lista, com três títulos cada: Anselmo Ramon, Bryan, Felipe Gedoz, Flávio, Júnior Todinho, Kieza, Norberto, Wallyson e Walter Bou.

Mais 20 atletas que passaram pelo Vitória no período analisado faturaram dois troféus cada. Outros 54 conquistaram uma taça.

*não chegou a jogar

**retornou para o Vitória para a temporada 2023