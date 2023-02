Vitória acerta com o técnico Léo Condé, ex-Sampaio Corrêa

O Vitória já tem um novo técnico acertado para a sequência da temporada 2023. Trata-se de Léo Condé, ex-Sampaio Corrêa. O treinador chega para assumir o lugar de João Burse, demitido no domingo (5) após a derrota por 3×1 para o CSA, pela Copa do Nordeste.

O novo comandante desembarca em Salvador ainda nesta semana. Ele deve chegar acompanhado de um auxiliar e de um preparador físico.

Léo Condé tem 44 anos e acumula boas passagens pelo Sampaio Corrêa. Na última, ano passado, quase conquistou o acesso à Série A. Bateu na trave e terminou na 5ª colocação da Série B, a quatro pontos do Vasco, que fechou o G4. Foram 16 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, além de um dos melhores ataques da competição, com 48 gols marcados.

Apesar do desempenho, o Sampaio Corrêa anunciou, ao fim da temporada, que o treinador não ficaria para 2023. Ele estava à frente da equipe desde março e ajudou a faturar o 36º título do Campeonato Maranhense. No total, foram 60 partidas, com 25 vitórias, 17 empates e 18 derrotas, aproveitamento de 51%.

As outras duas passagens pela ‘Bolívia Querida’ também chegaram perto do acesso. Em 2015, Léo Condé fez 37 jogos à frente do Sampaio e venceu 14 partidas. A equipe terminou a Série B daquele ano na 8ª posição, a sete pontos de distância do 4º colocado.

A segunda passagem pelo clube foi em 2020, quando o técnico comandou o time em 44 partidas, com 21 vitórias. Condé foi campeão maranhense e também brigou pelo acesso à Série A do Brasileirão. Naquele ano, a equipe foi a 6ª colocada, a quatro pontos do G4.

Além do Sampaio Corrêa, Léo Condé também se destacou no Grêmio Novorizontino em 2021. Foi campeão do Troféu Interior do Campeonato Paulista e ainda garantiu o acesso à Série B do Brasileiro.

Natural de Piau, em Minas Gerais, o treinador também tem no currículo trabalhos em clubes como São Bento, Paysandu, Botafogo-SP, CRB, Goiás, Bragantino e América-MG, entre outros.

Demitido no domingo (5), João Burse esteve à frente do rubro-negro em 24 jogos, com 11 vitórias, oito empates e cinco derrotas, aproveitamento de 57%. Ao longo de sua passagem, o técnico comandou o time na arrancada da Série C, classificando para a segunda fase da competição e, e seguida, conquistando a vaga na Série B de 2023.

Após ser o principal destaque da equipe em 2022, Burse foi mantido para o início da atual temporada. O time começou vencendo Cordino e Jacuipense e se garantindo na fase de grupos da Copa do Nordeste. Mas os resultados seguintes e o nível das exibições foram aquém do esperado.

No Campeonato Baiano, o Leão é o 7º colocado, com duas vitórias, um empate e três derrotas. No Nordestão, também ocupa a 7ª posição do Grupo A. Sem vencer ainda, tem um empate e uma derrota após duas rodadas.