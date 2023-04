Ex-namoradas de surfista que deu soco em atleta o acusam de agressão

O surfista capixaba João Paulo Azevedo, conhecido como JP Azevedo, já teria agredido outras três mulheres antes de dar um soco na atleta norte-americana Sara Taylor. As declarações foram dadas ao programa Fantástico, neste domingo (9/4).

Uma das mulheres, Carolina Braga, passou seis meses em um relacionamento com JP, antes de ser agredida pelo atleta. Ela registrou boletim de ocorrência, pediu medida protetiva e, desde então, não teve mais contato com o ex.

“Levei uma surra. Foi muito forte. Senti muita vergonha, tristeza. Quis me matar”, declarou Carolina, que relata ter ficado indignada quando viu a imagens da agressão à surfista. “Falei: ‘Meu Deus, esse cara continua fazendo, tendo esse tipo de atitude, sabe?”.

Uma segunda mulher, que não quis se identificar, também relatou já ter sido agredida por JP. Segundo ela, durante o período de três anos que ficaram juntos, JP “atirava coisas, quebrou quatro celulares, batia, chutava, agredia”.

Ela relata que ver as imagens do ex agredindo outra mulher trouxe o trauma de volta: “Disparou exatamente o sentimento de tudo isso. É como se tivesse sido eu ali.”

A psicóloga Flora Gomes conta que teve um relacionamento curto com JP e conta que foi atacada depois de uma discussão.

“Estava com as minhas amigas e ele chegou transtornando me ameaçando, pegou uma cadeira e disse que ia me matar. Me levantei fui até ele, dei um tapa no rosto dele: ‘Por favor para o que está fazendo’, para ver se ele voltava. E aí isso ele pegou voltou três passos. Tinha uma escada, ele subiu a escada pegou um impulso e me deu um pedalaço na barriga. Eu voei e bati com a nuca no banco”, ressalta.

Surfista JP Azevedo agride surfista norte-americana Sara Taylor na Indonésia / Metrópoles

Surfista JP Azevedo agride surfista norte-americana Sara Taylor na Indonésia / MetrópolesReprodução / redes sociais

Surfista JP Azevedo agride surfista norte-americana Sara Taylor na Indonésia / Metrópoles

Surfista JP Azevedo agride surfista norte-americana Sara Taylor na Indonésia / MetrópolesReprodução / redes sociais

Surfista JP Azevedo agride surfista norte-americana Sara Taylor na Indonésia / Metrópoles

Surfista JP Azevedo agride surfista norte-americana Sara Taylor na Indonésia / MetrópolesReprodução / redes sociais

Surfista JP Azevedo agride surfista norte-americana Sara Taylor na Indonésia / Metrópoles

Surfista JP Azevedo agride surfista norte-americana Sara Taylor na Indonésia / MetrópolesReprodução / redes sociais

ex JP surfista

Reprodução/Redes sociais

Quem é“JP” Azevedo iniciou a carreira no surfe em Vitória, no Espírito Santo. O brasileiro começou a se destacar na modalidade, vencendo torneios no estado em várias categorias amadoras até chegar no profissional.

Após se destacar no cenário capixaba, JP recebeu o convite de uma produtora de vídeos para participar de um documentário na Indonésia, Nazaré e Taiti. De lá, não voltou mais e vive em Bali desde 2019. As informações são do jornal A Gazeta.

O brasileiro é casado com uma galesa e tem um filho de 9 meses.

Relembre a agressãoNas redes sociais, Sara Taylor publicou um vídeo em que mostra o momento em que o surfista brasileiro dá um soco no seu rosto dentro do mar. Na areia, JP Azevedo continua com as agressões contra a atleta.

“Depois de cair na minha primeira onda, o amigo do cara me deu um soco na cabeça e depois de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie [amiga da vítima] na praia por filmá-lo”, escreveu Sara.