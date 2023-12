Ex-prefeito de Nova York declara apoio a Boulos na disputa por SP

Em evento na capital paulista, Bill de Blasio diz que reconhece no deputado do Psol um “líder capaz de conectar pessoas”

PODER360 11.dez.2023 (segunda-feira) – 20h55



O democrata Bill de Blasio, prefeito de Nova Iorque de 2010 a 2013, disse reconhecer no deputado federal e pré-candidato a Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol-SP), um líder capaz de estar em qualquer bairro e se conectar com a comunidade –habilidade que considerou ser essencial. “Eu fui líder de uma das maiores cidades do mundo, eu sei o que um líder precisa para lidar com esses problemas. E por isso digo: Boulos é a pessoa que tem que ser prefeito na próxima eleição”, afirmou de Blasio. Ele esteve em São Paulo nesta 2ª feira (11.dez.2023) em evento organizado pelas fundações Rosa Luxemburgo e Lauro Campos e Marielle Franco com o tema “Desafios das Cidades Globais”. Boulos também esteve presente.