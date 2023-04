Excluído da final, Guimê desabafa sobre participação no BBB23

MC Guimê compartilhou um vídeo com alguns momentos dele na casa do BBB23 na noite desta terça-feira (25/4), data da final do reality show. Eliminado da casa por assédio sexual junto com Antonio Cara de Sapato, ele foi desconvidado da festa que vai revelar a vencedora do programa entre Amanda, Bruna e Aline.

Na postagem feita no Instagram, o cantor analisou a participação dele no programa comandado por Tadeu Schmidt. “Hoje é a final desse jogo que eu realmente joguei”, escreveu. Ele disse ainda que agora encerra um ciclo do qual terá “muitos aprendizados.

MC-Guimê-Anjo-Semana

BBB23: MC Guimê vence a segunda Prova do Anjo seguidaReprodução

MC Guimê

MC Guimê

Guimê

GuimêReprodução

MC Guimê

MC Guimê

frame-MC-Guimê-Dania-Mendez

MC Guimê passa a mão na bunda de Dania Mendez

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Dania Mendez tenta tirar a mão de MC Guimê do corpo delaReprodução

frame-MC-Guimê

MC Guimê se pronuncia oficialmente sobre assédio no BBB23 e futuro com LexaReprodução / Montagem

MC-Guimê-BBB23

MC Guimê agradece mensagens de carinho e relembra trajetória no BBB23Reprodução/Instagram

Guimê aproveitou para desejar sorte para as finalistas. “Foram minhas aliadas lá dentro e fizeram por merecer”, lembrou.

O vídeo compartilhado pelo artista mostrou alguns momentos dele dentro da casa, como vitórias em provas e trocas com outros brothers.

Assista: