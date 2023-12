Exclusivo: Maíra Cardi é condenada na Justiça após não pagar permuta

A coluna Fábia Oliveira traz aos seus leitores um novo processo envolvendo Maíra Cardi. A influenciadora digital foi acionada na Justiça por uma personal organizer após não arcar com os combinados de uma parceria.

Segundo os autos do processo que tivemos acesso com exclusividade, Maíra chamou a profissional para aquela famosa “permuta”. Melaine Ferreira de Aquino prestaria seus serviços de personal organizer, trabalhando com itens da influenciadora e de seu marido Thiago Nigro, e, em troca, seria divulgada em três postagens com fotos e vídeos.

Acontece que nem tudo saiu como o combinado. Segundo Melaine, ela fez tudo conforme as negociações. No entanto, conforme ia organizando os itens de Maíra Cardi e de Thiago, novos itens chegavam da mudança de Primo Rico, o que lhe gerava um trabalho extra que sequer havia sido acordado.

Melaine afirmou que precisou contratar três auxiliares para dar conta do recado, que exigia capricho e cuidado, o que resultou em gastos de R$ 1.200.

Durante os dias em que esteve prestando os serviços, Melaine diz que não teve qualquer contato com Maíra ou Nigro. Toda a situação era mediada via assessores.

O curioso, segundo a autora, é que ninguém fez fotos ou vídeos do trabalho, o que lhe gerou dúvidas. Afinal, como seria feita uma permuta se nada foi registrado? Depois de algum tempo, ela foi cobrar pelos serviços e foi aí que a barra pesou. O combinado, diferente do ditado, saiu caro.

Segundo ela, Maíra Cardi teria pago apenas uma parte do valor devido, e não ele em sua totalidade. No final, faltariam R$ 3.900 referentes aos pertences da influenciadora e R$ 5.200 dos serviços que recaíram sobre os itens de Thiago. Isso tudo ainda seria somado à R$ 5.200 dos serviços realizados na casa de hóspedes, a pedido de Cardi.

Somando todos os valores e os R$ 5 mil de danos morais, o que se pediu foi que Mardí Cardi arcasse com R$ 19.300.

O caso foi sentenciado no dia 30 de novembro deste ano e a ex-BBB acabou se dando mal. Isso porque o juiz entendeu que a persomal organize comprovou ter feito o serviço contratado.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Ou seja, Melaine ganhou a causa, mas não por completo. Maíra Cardi foi condenada a pagar R$ 14.300 à personal, com correção monetária e juros da mora (atraso). Os danos morais, pro sua vez, oram negados, já que ficou entendido pelo juiz que o episódio não teve maiores consequências na vida da profissional.

Esta coluna ainda informa que Maíra Cardi foi revel no processo, sem apresentar sua contestação, e pode recorrer da decisão.