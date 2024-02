Exclusivo: Record se manifesta sobre negociação com Fátima Bernardes

Um burburinho de que Fátima Bernardes estaria negociando sua ida para a Record ganhou as redes sociais, nesta quarta-feira (28/2), após Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde É Sua, da RedeTV!, afirmar que a apresentadora se encontraria com Edir Macedo na quinta-feira (29/2).

E a coluna, que está ligada em tudo para atualizar vocês, queridos leitores, foi atrás de um posicionamento da emissora para esclarecer o fato. Através de sua assessoria, a Record negou que haja a possibilidade de Fátima Bernardes integrar o time da casa.

“A Record nega reunião e contratação de Fátima Bernardes. Nunca houve intenção de conversa com ela”, declarou a emissora, em nota.

Os próximos passos de Fátima Bernardes fora da Globo Depois de anunciar sua saída da TV Globo, após 37 anos, Fátima Bernardes vai voltar ao jornalismo. De acordo com a agência Play 9, a apresentadora vai comandar a cobertura das Olimpíadas de Paris, que acontecem em julho deste ano, na França, para o canal do YouTube.

“Temos mais uma confirmação na escalação do nosso time Paris é Brasa, que agora conta com um dos maiores nomes da comunicação brasileira! Com coberturas de dois outros Jogos Olímpicos, Jogos Pan-americanos e quatro Copas do Mundo, Fátima Bernardes já está arrumando as malas para embarcar com a gente rumo a Paris!”, escreveram no Instagram.

E completaram: “Vai ser uma cobertura histórica das Olímpiadas 2024, e a primeira 100% digital da Fátima! Em parceria com o Time Brasil e o YouTube Brasil, vamos entregar uma chuva de conteúdos dinâmicos, ágeis e multiplataforma: dos Jogos em Paris ao cotidiano dos atletas, nada fica de fora!”.

Mostrando estar empolgada com a nova casa, a jornalista respondeu ao convite: “Vamos juntos pra Paris? Claro que sim! Como recusar o convite pra cobrir mais uma olimpíada? Já vou começar a arrumar as malas”.

Além disso, Fátima informou através de suas redes sociais que já havia renovado com a TV Globo por obra certa, que é o novo formato de trabalho da empresa, desde quando saiu do Encontro, em junho de 2022. E a artista ainda tem um futuro no canal carioca.

“Com o término do The Voice, entreguei, em novembro, 3 propostas de novos programas. E fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles. Pra quando? Ainda não sabemos. O importante é que seja de qualidade como o público merece e a TV Globo sabe fazer, interessante e com o meu perfil”, reforçou Bernardes.

Fátima Bernardes encerrou bastante otimista com a possibilidade de novos trabalhos: “Até ele ficar pronto, vou tocando outros projetos paralelamente porque é o que amo fazer. Nesses 37 anos na TV, tive todas as possibilidades de evoluir profissionalmente e continuo acreditando que algo muito bom para mim e para o público virá pela frente”.

O encerramento do contrato Fim de um era! Após 37 anos, Fátima Bernardes não é mais contratada da Globo. A jornalista e apresentadora teve seu contrato expirado no fim do ano passado e não foi renovado pela emissora. A informação foi incialmente dada pelo Notícias da TV e confirmada pelo Metrópoles.

Assim como acontece com alguns artistas da casa, Fátima agora trabalhará por obra e vai manter vínculo com a platinada somente enquanto o programa estiver no ar. No momento, não há nenhum projeto previsto para a jornalista nos próximos meses.

Cara do Jornal Nacional por anos, programa em que apresentava ao lado do ex-marido William Bonner, a apresentadora passou por diversas outras atrações, como o Encontro, hoje comandado por Patrícia Poeta, e o The Voice Brasil. Ela também esteve à frente do Gente, do GNT, que não teve renovação.

Fátima Bernardes, entretanto, já está de casa nova. Ela foi anunciada, na última sexta-feira (23/2), como a nova contratada da Play 9 e vai participar do Paris É Brasa, que acompanhará os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A apresentadora terá outros jornalistas e influenciadores ao seu lado na cobertura.