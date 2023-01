Facebook deve remover publicações em apoio a invasões em Brasília

Grupo Meta afirma que posts elogiosos ao ato de domingo, 8, violam as políticas de uso da rede social

Executivo do Meta comparou atos em Brasília com invasão do Capitólio nos Estados Unidos



O Facebook anunciou uma operação para a remoção de publicações em apoio às invasões que aconteceram em Brasília neste domingo, 9. Em entrevista à CNN Estados Unidos, o porta-voz do grupo Meta, responsável por redes sociais como Facebook, Whatsapp e Instagram, disse que os ataques ao Palácio do Planalto, Congresso e STF violam as políticas de uso do Facebook. Por isso, todas as manifestações elogiosas aos eventos ocorridos serão removidas. “Estamos monitorando a situação ativamente e iremos continuar removendo o conteúdo que viola as nossas políticas”, declarou Andy Stone. O representante ainda comparou o caso do Brasil com a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos, em janeiro de 2021, e considerou a localização brasileira como de “alto risco” para a plataforma desde as eleições de 2022. Segundo o ministro da Justiça do Brasil, Flávio Dino, cerca de 1.500 pessoas foram presas em decorrência dos atos na capital federal e outras 13 mil denúncias de supostos participantes foram encaminhadas via e-mail.

Tags: brasil, Brasilia, congresso, Facebook, meta, STF