Família de Leidy Elin tem reação emocionante após anúncio no BBB24

1 de 1 Leidy-Eilen-BBB24 (2) Capa – Foto: nullLeidy Elin foi a primeira Pipoca a ser confirmada no BBB24. Aos 26 anos, ela é trancista e operadora de caixa em São Gonçalo (RJ). Pela redes sociais, a família da participante foi à loucura com o anúncio da carioca no reality show.

No vídeo, é possível ver que há três mulheres. Assim que a vinheta da Globo aparece, elas fixam o olhar na televisão e, quando o rosto de Leidy aparece, elas gritam e comemoram bastante com o anúncio da familiar. Confira o vídeo aqui.

Desde que o nome da carioca foi anunciado pela emissora, Leidy Elin já ganhou quase 200 mil seguidores no Instagram. Após o vídeo de sua apresentação, ela pulou de 9.421 fãs e pulou para 207 mil — e o número não para de aumentar.

Leidy-Eilen-BBB24 (1)

Leidy-Eilen-BBB24 (2)

Leidy-Eilen-BBB24 (3)

Leidy-Eilen-BBB24 (4)

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?