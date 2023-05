Famílias lotam áreas verdes de Salvador para aproveitar domingo de sol

Há quem diga que quando a véspera de um feriado cai em um dia de domingo não tem muita graça, mas os soteropolitanos e turistas que lotaram os parques de Salvador, neste domingo (30), discordam. Muita gente aproveitou o dia de sol para sair com as crianças, teve pai ensinando filho a andar de bicicleta, patins, patinete e skate, e até teatro de bonecos ao ar livre.

Parque de Pituaçu teve atividades e passeios ao ar livre (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO)

O local mais movimentado foi o Parque da Cidade, no Itaigara, onde o contador Márcio Roberto, 39 anos, levou o pequeno Luiz Felipe, 3, para andar de patinete. Eles moram no Cabula e o pai contou que a família visita o parque com frequência, disse que é uma alternativa de passeio ao ar livre para crianças e adultos, e cobrou mais locais de área verde na cidade.

“Ele se diverte bastante e a gente aproveita para relaxar um pouquinho, para sair do ambiente de residência e curtir um domingo diferente. A gente traz sempre algum brinquedo de casa, como a patinete ou a bicicleta, e ele aproveita também os brinquedos do parque, como pula-pula, trenzinho, brinquedos infláveis, gangorra, escorrega e solta bolinha de sabão. Ele se diverte”, afirmou.

Márcio e o pequeno Luiz Felipe aproveitaram o sol para brincar (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO)

Alguns brinquedos são pagos, mas a maioria é gratuita. O empresário Kevin Renan, 24 anos, é natural de Mato Grosso do Sul, e mudou com a esposa e o filho, o pequeno Eduardo, 1 ano, para Salvador, há cerca de dois meses. Essa foi a primeira vez que a família foi ao Parque da Cidade. O menino andou de trenzinho, subiu na patinete de Luiz Felipe, brincou no chão, se lambuzou com o lanche e deu boas gargalhadas.

“A gente só tinha ido até agora em pracinhas no bairro. Tem bastante verde nesse parque, brinquedos e espaço para as crianças se divertirem. Em Campo Grande [onde a família morava] não há muitos espaços assim”, contou.

Eduardo e a mãe dele, Thaís Souza, no Parque da Cidade (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO)

Alguns visitantes aproveitaram a sombra das árvores, estenderam tolhas e fizeram piqueniques. Outros levaram bolas e jogaram partidas com a molecada. Um grupo missionário da Igreja Batista de Tancredo Neves montou um teatro de bonecos para entreter e catequisar os pequenos. Já os pais de Raíssa, 8 anos, estavam ensinando a menina a andar de patins. “Quero muito aprender, mas lá em casa não tem espaço”, contou, enquanto ajeitava o capacete e a joelheira.

Teatro de bonecos sobre ensinamentos bíblicos (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO)

O calçadão da orla da cidade também ficou movimento com um vai e vem frenético de gente fazendo corridas e caminhadas. Dentro do Parque dos Ventos, na Boca do Rio, um pai ensinava o filho a andar de skate. “Coloque o pé aqui e dobre o joelho assim”, orientava. Mais a frente o bombeiro militar Francisco Duarte, 40 anos, levava os dois filhos Catarina, 8, e Samuel, 5, para andar de bicicleta.

“É um local seguro, cercado, bonito e com brinquedos. A gente sempre vem pedalar e aproveitar o parque. Salvador precisa de mais locais como esse, e que haja manutenção e conservação desses espaços”, frisou. As crianças testaram novas manobras com a magrela.

Os irmãos Samuel e Catarina pedalam com o pai Francisco, no Parque dos Ventos (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO)

No Parque Metropolitano de Pituaçu também houve movimento de famílias, mas um pouco mais tímido. As estruturas cobertas foram usadas por grupos para aulas de dança, yoga e outras atividades físicas. Muita gente saiu para passear com os cachorros. As crianças pequenas escalaram os brinquedos no parquinho de areia, e os casais usaram a lagoa como cenário para as selfs. Na praça do Imbuí a movimentação também foi intensa, neste domingo.

Confira o horário de funcionamento dos parques: