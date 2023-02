Ensaio na Sapucai com Adriane Galisteu

Os ensaios técnicos das agremiações das escolas de samba estão cada vez mais cheios e o público buscando bons divertimentos após os desfiles. Neste domingo desfilaram Salgueiro com a Viviane Araujo e Portela com Adriane Galisteu, Luiza Brunet e Sheron Menezes.

Os famosos que desfilam passam pela frente do Camarote do King fazem questão de cumprimentar o anfitrião Joãozinho King

Aproveitando esse espaço de pré carnaval o famoso pagode da Abelhinha realizado nas dependências do Camarote do King realizam todo domingo uma grande festa com varios convidados. Xand de Pilares, Arlindinho foram um deles que eram para fazer uma participação de três músicas e cantaram por mais de 50 minutos.

Nos próximos dia 11 e 12 serão as datas dos outros pagode da Abelhinha localizado no Camarote do King