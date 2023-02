Tiago Iorc faz versão acústica de ‘Zona de Perigo’ e web reage

Mais uma versão do hit “Zona de Perigo”, do baiano Léo Santana, caiu na internet. Dessa vez, foi o cantor Tiago Iorc que impactou seus seguidores com sua interpretação acústica, voz e violão, do hit que bombou no Carnaval de Salvador.

Léo Santana reagiu à publicação e elogiou o colega. “Ah cara. Que coisa linda irmão. Gratidão pela tua linda voz e talento que dispensa comentários”, escreveu na publicação.

A versão da música também agradou alguns seguidores. “Não sabia que precisava ver o Tiago cantando zona de perigo até realmente ver”, comentou uma pessoa. “Agora a galera quer a versão completa, meu cachorro tá pedindo aqui”, brincou outro internauta.

Mas a publicação não agradou a todos e teve internauta debochando até mesmo das caras e bocas que ele faz. “Parece aquelas paródias imitando o Caetano Veloso”, postou um internauta. “Eu amo o Tiago, mas isso tá horrível”, criticou outro seguidor. “Pra cantar tem que fazer careta?”, escreveu outro.

Veja abaixo a versão de Tiago Iorc: