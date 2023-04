Famílias pedem liberação de presos por 8/1: “Impotência e abandono”

Familiares de pessoas que estão presas por participarem dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro reuniram-se em frente à sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Distrito Federal, nesta terça-feira (11/4). O encontro teve o objetivo de entregar à OAB uma carta aberta pedindo a liberação dos presos e o direito à ampla defesa.

Segundo a porta-voz do grupo, Gabriela Rita, a intenção é que os presos possam responder em liberdade por eventuais infrações. “Não estamos defendendo a impunidade, mas queremos que os direitos sejam observados”, disse.

Na carta entregue à entidade, os familiares afirmam que as decisões que mantiveram os custodiados na cadeia foram “arbitrárias”.

“Uma simples comparação entre as decisões proferidas contra eles mostra que o conteúdo foi copiado e colado. A única diferença entre os textos das peças judiciais é o nome e a descrição das pessoas”, diz a carta.

O texto ainda afirma que, entre os presos, há “idoso com câncer que necessita usar fralda, idosos com comorbidades, autistas, mães com filhos menores de 12 anos, pessoas com problemas psicológicos, cardíacos, diabéticos e com debilidade motora”.

Os familiares reclamam que as situações já foram apresentadas “inúmeras vezes com os devidos laudos à Justiça e foram ignoradas”.

Gabriela Rita entrega carta à OAB

Familiares pedem liberação dos parentes presos por 8/1

Manifestação ocorreu nesta terça (11/4)

As pessoas usavam roupas com homenagem aos presos

Eles também carregavam placas escritas em inglês e em português

Todos reuniram-se para ouvir a leitura da carta

Houve choro durante a leitura da carta

Gabriela foi a responsável por fazer a leitura da carta. Ao final, ela afirmou que as famílias dos presos estão com um sentimento de “impotência e abandono” e pedem que a OAB “exija o reestabelecimento da ordem jurídica”.

Leia a carta na íntegra:

Carta foi lida antes de ser entregue

Carta foi assinada e entregue à OAB