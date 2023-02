Famoso por formar trisal, sargento é expulso da PM do Acre por matar adolescente

O sargento Erisson de Melo Nery foi expulso da Polícia Militar do Acre. Ele responde criminalmente pela morte de um adolescente de 13 anos em 2017 e, também, por ter atirado contra um estudante durante uma briga em um bar.

Segundo o g1, o entendimento da corporação é de que o militar feriu a conduta ao atirar no estudante Flávio Endres durante uma briga em 2021 em uma casa noturna no interior do Acre. Os dois processos contra Nery ainda não foram julgados, e ele segue preso no Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Nery ficou nacionalmente conhecido após assumir um trisal com outras duas mulheres, em 2021. À época, eles criaram um perfil nas redes sociais para compartilhar o dia a dia.