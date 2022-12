Luciano Hang visita unidade da Havan atingida por incêndio em Conquista

Luciano Hang foi até Vitória da Conquista, na tarde desta quarta-feira (28), após o incêndio que atingiu a loja da Havan na Avenida Juracy Magalhães. O cofundador e proprietário da empresa falou sobre a reconstrução da unidade e sobre a situação dos empregados.

Em entrevista para o Blog do Anderson, o empresário garantiu a manutenção dos 82 empregos diretos. Os empregados terão férias coletivas e as atividades de atendimento ao cliente serão realizadas em um contêiner que deve ser instado nos próximos oito dias.

A loja da Havan foi atingida por chamas na manhã desta quarta. Segundo a empresa, a loja estava fechada quando o incêndio começou. Não houve feridos.

“A Havan informa que um incêndio atingiu a megaloja de Vitória da Conquista (BA), na manhã desta quarta-feira, 28. No momento em que as chamas iniciaram, a loja ainda estava fechada. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros já está no local para controlar o fogo e a causa do incidente será apurada em seguida pelas autoridades competentes”, afirma o comunicado da empresa.

A unidade comercializa itens de diversos setores, eletro, moda, brinquedos, ferramentas, cama, mesa e banho, além de utensílios domésticos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a loja completamente tomada pelo fogo. Uma fumaça escura também se espalhou pela região. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

A loja de Vitória da Conquista, inaugurada em 2018, conta com mais de 350 mil itens, além do depósito, mas a empresa ainda não sabe qual o prejuízo causado pelo fogo: “O incêndio ainda está acontecendo. Não temos nada oficial. Iremos ao local durante a tarde para pegar informações oficiais”, informou a Havan.

O Corpo de Bombeiros informou que seis viaturas se deslocaram ao local para combater o incêndio. Já no final da manhã, a corporação afirmou que os agentes já tinham conseguido controlar as chamas que atingiram o estabelecimento.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, não há risco das chamas atingirem edificações vizinhas.