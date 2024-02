Fátima Bernardes deixa a Globo após 37 anos

Fim de um era! Após 37 anos, Fátima Bernardes não é mais contratada da Globo. A notícia foi confirmada pelo canal a Daniel Castro, do Notícias da TV, a jornalista e apresentadora teve seu contrato expirado no fim do ano passado e não foi renovado pela emissora.

Assim como acontece com alguns artistas da casa, Fátima agora trabalhará por obra e vai manter vínculo com a platinada somente enquanto o programa estiver no ar. Ainda de acordo com o colunista, não há nenhum projeto previsto para a jornalista nos próximos meses.

Fátima Bernardes

Fátima Bernardes Fábio Rocha/Globo

Fátima Bernardes em estúdio de seu novo programa de auditório

Novo programa de Fátima Bernardes estreou em 13 de outubro Divulgação

Fátima Bernardes

Fátima Bernardes em cadeira de rodas Kelly Silva/AgNews

À esquerda, Fátima Bernardes no estúdio do The Voice Brasil; à direita, apresentadora exibe testes negativos de Covid-19 – Metrópoles

À esquerda, Fátima Bernardes no estúdio do The Voice Brasil; à direita, apresentadora exibe testes negativos de Covid-19 – Metrópoles Globo/João Cotta/Instagram/Reprodução

Fátima Bernardes

Fátima Bernardes Foto: Globo/Reprodução

Cara do Jornal Nacional por anos, programa em que apresentava ao lado do ex-marido William Bonner, a apresentadora passou por diversas outras atrações, como o Encontro, hoje comandado por Patrícia Poeta, e o The Voice Brasil. Ela também esteve à frente do Gente, do GNT, que não teve renovação.

Fátima Bernardes, entretanto, já está de casa nova. Ela foi anunciada, na última sexta-feira (23/2), como a nova contratada da Play 9 e vai participar do Paris É Brasa, que acompanhará os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A apresentadora terá outros jornalistas e influenciadores ao seu lado na cobertura.