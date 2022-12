Festival Virada Salvador terá operação especial de transporte

Para atender o público que vai ao Festival Virada Salvador, que acontece na Arena Daniela Mercury entre os dias 28 de dezembro a 1º de janeiro, utilizando o transporte público, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) preparou uma operação especial para os cinco dias da festa.

A partir do dia 28, a operação de transporte para o Festival terá início às 14h e segue até as 5h do dia subsequente, com exceção do dia 1º de janeiro, quando a operação se encerra às 4h. Cento e vinte agentes de transporte estarão em operação nos cindo dias de festa, orientando os usuários e ordenando o transporte no local, além de monitorar em tempo real via GPS todas as linhas por meio do Centro de Controle Operacional (CCO).

Ao todo, mais de 400 ônibus darão atendimento ao público do Festival. Serão 215 ônibus do Sistema Complementar (Stec), os amarelinhos, além de 230 ônibus da frota regular, distribuídos em 15 linhas provenientes de diversas regiões da cidade.

Além destas, pela primeira vez no Festival, três novas linhas especiais serão criadas para das atendimento aos usuários que vão aproveitar a festa. Nos anos anteriores, apenas uma linha para a estação de metrô Pituaçu fazia este atendimento. A partir deste ano, mais duas linhas para estações de transbordo foram criadas, buscando mais opções para o usuário. As três linhas serão expressas, e terão códigos especiais com códigos comemorativos ao ano novo, a 2023 – Terminal Aceso Norte x Festival Virada Salvador, 2023-01 – Estação Pirajá x Festival Virada Salvador e 2023-02 – Metrô Pituaçu x Festival Virada Salvador.

Em reforço à frota regular das linhas que darão atendimento à festa, 95 ônibus reguladores também serão disponibilizados para dar suporte à operação. Estes veículos foram distribuídos em locais estratégicos, como nas proximidades do evento e nas estações de transbordo da Lapa, Mussurunga, Pirajá e Terminal Acesso Norte.

Pontos de ônibus

Os pontos de ônibus regulamentados localizados na Avenida Octávio Mangabeira, dentro perímetro da festa, serão desativados para a instalação de quatro pontos provisórios próximos à área do evento. No sentido Itapuã, haverá um ponto em frente ao restaurante Yemanjá, e outro em frente à Praça Osório Vilas Boas.

Já no sentido Pituba, será instalado um ponto logo após o Multishop, na Boca do Rio, e outro nas proximidades do restaurante Yemanjá. Os pontos regulamentados localizados na Avenida Simon Bolivar funcionarão normalmente, permitindo o embarque e desembarque de passageiros nas proximidades do evento.

Táxi

Os pontos de táxi e mototáxi estarão posicionados em locais estratégicos na Av Octávio Mangabeira, próximo ao acesso à Arena Daniela Mercury, ambos posicionados no sentido Itapuã. O ponto de táxi estará localizado nas imediações do retorno próximo ao colégio Imeja. Já o ponto de mototáxi será instalado após o mesmo retorno, também no sentido Itapuã.

Confira abaixo as linhas que darão atendimento ao evento e os pontos correspondentes de embarque e desembarque.

Restaurante Yemanjá (sentido Pituba)

0125 Terminal da França/Barroquinha x Parque São Cristóvão

0125-03 Parque São Cristóvão x Barroquinha

0903 Lapa x Boca do Rio

1001 Aeroporto x Praça da Sé

1005 Lapa x Abaeté/Praia do Flamengo

1035 Aeroporto x Praça da Sé (Via Garibaldi)

1053 Estação Mussurunga x Barra 3

1363 Pau da Lima x Aeroclube

1059 Estação Mussurunga x Campo Grande

1440 Cajazeiras XI x Centro de Convenções

1440-01 Cajazeiras VII/VI x Imbuí/Stiep

1637 Mirante de Periperi x Imbuí/Boca do Rio

2023 Terminal Acesso Norte x Festival da Virada

2023-01 Estação Pirajá x Festival da Virada

Praça Osório Vilas Boas (sentido Itapuã)

0125 Terminal da França/Barroquinha x Parque São Cristóvão

0125-03 Parque São Cristóvão x Barroquinha

0903 Lapa x Boca do Rio

1001 Aeroporto x Praça da Sé

1005 Lapa x Abaeté/Praia do Flamengo

1035 Aeroporto x Praça da Sé (Via Garibaldi)

1053 Estação Mussurunga x Barra 3

1129 Cabula VI x Pituba

1247 Estação Pirajá/Conjunto Arvoredo x Imbuí

1363 Pau da Lima x Aeroclube

1059 Estação Mussurunga x Campo Grande

1425 Fazenda Grande IV/Trobogy x Vale dos Rios

2023-01 Estação Pirajá x Festival da Virada