Fevereiro chega dando sinais de que 2023 pode ser um ano normal

Depois de um janeiro que entrou para a história como quase interminável, chega finalmente fevereiro. A volta às aulas, a reabertura dos trabalhos judiciais, dos legislativos municipais, estaduais e federal começam a dar ares de normalidade a 2023 – um ano que começou com a mesma agenda do anterior: marcado por incertezas.

Exemplar da Constituição Federal parcialmente queimado foi mantido em um Ponto de Meória do STF (Foto: Carlos Moura/SCO/STF)

Pouco mais de três semanas após o inacreditável 8 de janeiro, Brasília virou o mês com tudo se encaminhando para um mínimo de previsibilidade. Na sessão solene de abertura do Ano Judiciário, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, repudiou a invasão criminosa e afirmou que “no solo sagrado” do STF o regime democrático permanece inabalado. O Plenário estava reformado após os atos de vandalismo.

A ministra revelou que o Supremo criou pontos de memórias com as marcas da violência da invasão. Um dos destaques é o busto do baiano Rui Barbosa, patrono dos advogados brasileiros, que, após vilipendiado, continuará sem ser restaurado. Janeiro acabou, mas não deverá ser esquecido.

Nas eleições para as mesas diretoras do Congresso Nacional, nada de zebra. Arthur Lira (PP-AL) conquistou a maior votação para a recondução à Presidência da Câmara dos Deputados desde a redemocratização, com 464 votos de 513 possíveis. Na outra casa legislativa federal, a disputa foi mais apertada, mas, abertas as urnas, deu Pacheco.

Por aqui, nada de surpresas. Adolfo Menezes (PSD) reelegeu-se presidente da Assembleia Legislativa da Bahia e Carlos Muniz (PTB) foi escolhido para comandar a Câmara de Vereadores.

No mais, depois de três anos, a Bahia volta a experimentar o Verão em toda a sua plenitude. Depois do primeiro Bonfim de normalidade, fevereiro começou os adeptos de Iemanjá retornando ao Rio Vermelho para as homenagens devidas. Agora é contagem regressiva para o Carnaval. “Acabou chorare, ficou tudo lindo”, diriam os Novos Baianos.

“‘Tinha na casa de todo mundo’ era uma figura de linguagem” – Valdemar da Costa Neto

Presidente do PL, voltando atrás em afirmação sobre minuta considerada golpista, durante depoimento à Polícia Federal

Confira outros destaques da semana

Sinal de Alerta

O presidente do Comitê Militar da Otan, o almirante Rob Bauer, da Marinha da Holanda, disse que a aliança está preparada para um conflito direto com a Rússia e pediu que países-membros mantenham uma “economia de guerra”.

Mar de gente

A volta do Festival de Verão para o Parque de Exposições e as mudanças na programação, com destaque para shows em dupla ou trios, deram resultado: nas duas noites de festa, 80 mil pessoas passaram pelo evento, que teve 20 horas de música.

Recuperação judicial

A Americanas, que descobriu um rombo de R$ 20 bilhões nas contas, encerrou suas televendas na última quarta-feira (1º). A empresa informou que interrompeu alguns contratos com fornecedores e este era um deles.

Em queda

O dólar voltou a ser cotado abaixo dos R$ 5 pela primeira vez em oito meses na última quinta-feira. A moeda norte americana chegou a ser negociada por R$ 4,9417 e encerrou o pregão em R$ 5,0444, o que representou uma queda de 0,32%.

Volta às aulas

Mais de 135 mil alunos da Rede Municipal de Ensino devem retornar para as salas de aulas na próxima segunda-feira em uma das 421 unidades escolares. Destes, 2,5 mil estudantes foram absorvidos da rede privada de educação.