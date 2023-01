Estar numa relação amorosa é compartilhar a vida com uma pessoa, dividir as tristezas e alegrias. Um bom relacionamento acontece quando as partes compartilham de confiança um no outro e se respeitam reciprocamente. Isso não é algo fácil de se encontrar. E muito menos de se manter, atravessando as dificuldades do dia a dia.

Antes de qualquer coisa, o importante é que o relacionamento seja saudável. De nada adianta se prender a uma relação em que somente uma das partes se esforça para a manutenção da convivência pacífica.

Se um relacionamento existe, isso é porque a vida das pessoas se tornou melhor quando compartilhada. O cotidiano se torna mais leve porque é prazeroso estar com a outra pessoa. Se isso não estiver acontecendo, o relacionamento deve ser revisto.

Um relacionamento saudável é aquele em que você consegue fazer as coisas que já gostava quando estava sem ninguém e, ao mesmo tempo, consegue fazer novas coisas, criando experiências novas e interessantes de novas maneiras.

Entretanto, pode acontecer de uma das pessoas da relação sentir que a relação está desgastada. Conversar sempre é uma boa pedida para tentar corrigir as coisas, porém sempre há outras possibilidades. Há vida fora da relação, e voltar a possuir experiência para além do convívio junto com o parceiro pode ser uma forma saudável de manter a chama acesa.

O importante, no fim das contas, é lembrar que o relacionamento não é uma realidade imutável. É uma escolha. Começar, manter e terminar um relacionamento são eternas possibilidades, que ficam disponíveis todos os dias. Um relacionamento saudável é aquele em que a escolha certa é feita todos os dias.