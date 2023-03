Flávia Viana revela se abriria relacionamento com Marcelo Zangrandi

Sinônimo de casal perfeito? Talvez. Flávia Viana e Marcelo Zangrandi estão próximos de completar seis anos de um relacionamento sólido, que nasceu dentro do reality A Fazenda 9. Pais do pequeno Gabriel, hoje com 2 anos, eles seguem, aparentemente, sem crises. E este foi o ponto da conversa que a coluna LeoDias teve com a atriz. Flávia explicou como conduz essa união com o humorista para mantê-lo sempre fortalecido. Entre os “segredos” está a liberdade de ir e vir de cada um, sem cobranças. Contudo, ela também revelou se abriria o relacionamento para uma terceira pessoa.

O bate-papo da coluna com Flávia foi realizado num show da dupla Hugo & Guilherme, enquanto o marido estava em outro evento, em Jaguariúna, município no estado de São Paulo. “Eu fui para o Carnaval de Salvador sozinha. A gente conquistou uma maturidade no nosso relacionamento, uma liberdade, somos livres. A gente é um casal aberto, mas não para pessoas. Não cabe outra pessoa na nossa relação, mas cabe a liberdade de ir e vir e fazer o que quisermos”, explicou ela, também mãe de Sabrina, de 20 anos.

2878021-flavia-viana-anunciou-fim-do-namoro-com-624×600-3

Flávia Viana e Marcelo ZangrandiReprodução

flavia viana

Flávia Viana, do BBB 7Reprodução

Flávia Viana mostra rosto do filho na maternidade

Flávia Viana é ex-bbb e Power Couple BrasilReprodução

Flávia Viana, Gabriel e Marcelo Zangrandi

Eles são pais de Gabriel

Romances BBB7_Flávia Viana e Fernando Justin

FlTV Globo/Reprodução

Marcelo Ié Ié e Flávia Viana

Ela também é mãe de SabrinaAgNews

Marcelo Zangrandi e Flavia Viana-3

Marcelo é casado com a influencer Flávia VianaCaio Duran e Ali Karakas/Reprodução

Flávia conta que a leveza de Zangrandi para lidar com tudo na vida é o que a fez se apaixonar por ele. “Isso é muito importante. Por exemplo: ele perdeu o pai recentemente. Ele fica triste, mas ele não quer que as pessoas o vejam triste. É como uma criança, ele tem a inocência de uma criança e isso não é para qualquer adulto. Ele é muito especial por ser assim.”

Relacionamento e internetEm tempos de casais perfeitos nas redes sociais, Viana conta que prefere ir por outro caminho no trabalho, sem precisar mentir para seu público de que tudo está 100% bem. Para ela, não há necessidade de evidenciar suas crises, mas é importante mostrar a vida como ela é.

“Relacionamento não é trabalho. A gente não leva isso como trabalho. A minha rede social é a realidade. Tem muito Gabriel porque eu sou mãe 24 horas. Vocês vão me ver com o Marcelo quando a gente está bem. Quando a gente estiver brigados vocês não vão ver. Não levo relacionamento como marketing, isso faz mal. Meu relacionamento não é perfeito, eu só não mostro quando estou brigando, quando a gente não está bem, não aparecemos, simples assim”, analisou.

Hoje com 39 anos e uma aparência bastante jovem, a também ex-BBB afirma que não existe segredo para tal, basta usar cosméticos e buscar a felicidade. A maternidade, conta ela, é o que mais a ajudou nessa questão. “Eu gosto de me cuidar, uso cremes, não durmo de maquiagem. Mas também tem o fator ‘felicidade’. Estou sempre sorrindo, estou sempre feliz. O Gabriel me trouxe o colágeno de volta, me trouxe a serotonina, ele me dá muita alegria, é a minha razão, a Sabrina também, Deus e a minha família são a razão da minha jovialidade. E jovialidade não está ligado a idade. Existem mulheres de 60 e 70 anos super jovens. Jovialidade está ligada ao estado de espírito”.

Volta à atuaçãoA saída do TV Fama, no ano passado, foi motivada por um sonho: voltar a atuar. Atualmente Flávia pode ser vista em Chiquititas, disponível na Netflix. Na conversa, ela afirma que está fazendo cursos e aperfeiçoando sua profissão para voltar ao ar em um novo projeto de dramaturgia.

“Estou morrendo de saudades da TV. Meu último projeto como atriz foi Chiquititas, eu decidi que não quero deixar esse sonho escondido mais. Mas também entendo que ator precisa se movimentar. É um exercício. Não adianta eu ter me formado há anos e não continuar estudando. Isso é uma prática, é um eterno estudo. Voltei a estudar, estou fazendo meus cursos para aproveitar e voltar com tudo”.

