Fórmula 4: Vinicius Tessaro garante título para a Cavaleiro Sports por antecipação

Vinicius Tessaro e a Cavaleiro Sports são os grandes campeões da segunda temporada da Fórmula 4 no Brasil. O título de pilotos veio neste sábado (16), no autódromo de Interlagos, palco da grande final do campeonato, com uma corrida de antecedência e a ajuda de Lucca Zucchini, piloto Cavaleiros Sports que venceu a segunda prova do dia.

Tessaro começou o sábado como o grande vencedor da primeira prova do fim de semana. Na segunda corrida, ocupava o sétimo lugar, posição necessária para conquistar o título por antecedência, quando foi envolvido em um acidente. A vitória de Zucchini, porém, garantiu o sábado com 100% de aproveitamento para a equipe e o título ao goiano de 16 anos. Eu vinha em sétimo quando recebi o toque, aí dependíamos de outros resultados. Mas no fim deu tudo certo. A Cavaleiro ganhou a corrida e ganhou o campeonato”, frisou

Fora da prova, o piloto precisou acompanhar as últimas voltas dos boxes com a equipe e torcer pelos companheiros para ser campeão por antecipação. “Deu tudo certo após todo o trabalho deste ano e do ano passado. Depois de tantas vezes que batemos na trave, conseguimos o título. Vamos comemorar com a equipe que o trabalho é todo deles”, comemorou.

A última corrida da Fórmula 4 no ano, com Tessaro já campeão, ocorre neste domingo (17). A prova terá largada às 9h30, com transmissão ao vivo na TV via Bandsports e pela internet no YouTube.