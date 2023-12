Fotos: João Hadad faz 1ª aparição pública após morte de Luana Andrade

O influenciador João Hadad fez a sua primeira aparição pública após a morte da noiva, Luana Andrade. O ex-De Férias com o Ex esteve na festa de aniversário do ex-BBB Bil Araújo, que aconteceu nesta sexta-feira (15/12), em São Paulo.

Luana Andrade morreu em novembro, após realizar uma lipoaspiração. A moça sofreu paradas cardiorrespiratórias depois de ter complicações no procedimento.

João Hadad 3

João Hadad Leo Franco/ Agnews

No último dia 7, João Hadad fez uma homenagem à noiva. “Um mês sem a minha princesa Lu nesse plano. Desde a sua partida, eu escolhi ressignificar essa dor, trazendo à tona memórias especiais dela, principalmente, o ato de agradecer diariamente. Apesar da saudade, uma parte de mim sorri ao ver como consegui incorporar um hábito tão único dela no meu dia a dia. Fiquei surpreso e ainda mais feliz em ver que vocês também foram impactados por esse costume”, escreveu ele.

E continuou: “Essa jornada não diminui a dor, mas fortalece o propósito e a lembrança da Lu. Ela sempre foi luz, sabedoria e amor. Hoje, ela continua nos ajudando à sua maneira peculiar, nos inspirando a sermos mais fortes, gentis e gratos”.

João Hadad ainda encerrou mandando um recado a Luana. “Lu, sua presença vive em cada sorriso, em cada reflexão. Obrigado por nos guiar, seguimos aprendendo muito com você, princesa. Te amo pra sempre”, finalizou.

João Hadad e Luana Andrade no Power Couple Brasil

Luana Andrade e João Hadad foram um dos treze casais no Power Couple Brasil 6 Divulgação/Record TV

Luana Andrade e João Hadad

Luana Andrade e o noivo João Hadad Reprodução/ Instagram

Luana Andrade e João Hadad é um dos treze casais que estão no Power Couple Brasil 6

Luana Andrade e João Hadad no Power Couple Brasil 6 Reprodução/Record TV

