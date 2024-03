Fotos: Letícia Spiller surge de mãos dadas e abraçada com Nizam

Depois da coluna Fábia Oliveira revelar que a relação de Letícia Spiller e Nizam vai muito além de apenas um flerte, nesta sexta-feira (22/3), os dois chegaram juntinhos, abraçados e de mãos dadas, para curtir o primeiro dia de Lollapalooza, festival de música que acontece neste fim de semana em São Paulo.

Recentemente, a atriz interagiu com o ex-BBB no Instagram, comentando com um emoji de foguinho numa foto dele de sunga. Na ocasião, Nizam falou se manifestou sobre a reação da loira. “Somos colegas! Sobre o comentário na foto? Pô, eu acho foda! A gente tá falando da Letícia Spiller, né? O que é que eu vou achar? Fico lisonjeado, acho animal! Quem recebe um comentário de Letícia Spiller?”, destacou animado.

Na última quinta-feira (21/3), esta colunista anunciou, com exclusividade, que eles já viveram um affair. Acontece que Leticia Spiller e Nizam se conhecerem em um camarote da Marquês de Sapucaí, no último Carnaval. Até então, tudo certo.

Nizam e Letícia Spiller no Lollapalooza

Nizam e Letícia Spiller no Lollapalooza Rogerio Fidalgo/AgNews

Nizam e Letícia Spiller no Lollapalooza Rogerio Fidalgo/AgNews

Nizam e Letícia Spiller no Lollapalooza Rogerio Fidalgo/AgNews

Nizam e Letícia Spiller no Lollapalooza Rogerio Fidalgo/AgNews

Após baterem um papo e trocarem contatos, a atriz e o ex-BBB estiveram em uma festa na casa de um amigo em comum e foi lá que as coisas começaram a esquentar. Fontes desta colunista que vos escreve que estavam no evento revelaram que os dois ficaram. Mas não para por aí não: dizem que o lance entre eles ainda está rolando.