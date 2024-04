Técnica de masturbação simples promete orgasmos incríveis; aprenda

Embora não seja muito conhecida, existe uma técnica de masturbação, batizada de syntribation (algo como sintribação, em tradução do inglês), que pode levar a orgasmos incríveis.

Em entrevista ao jornal Metro, a terapeuta sexual Ness Cooper explicou no que consiste o método: ele ocorre quando “um indivíduo com vagina aperta as coxas, permitindo que a pressão das duas pernas se comprimam para dar sensações de prazer que levam ao ápice do prazer.”

Em fóruns on-line, como o Reddit, muitas mulheres têm relatado gozadas memoráveis com o hack fácil de reproduzir em casa. “‘Nunca fui capaz de atingir o orgasmo apenas esfregando meu clitóris”, contou uma delas.

A masturbação é uma das maiores ferramentas de autoconhecimento “Muitas pessoas experimentam o primeiro orgasmo quando cruzam as pernas quando são jovens, principalmente se estiverem tentando conter a necessidade de fazer xixi quando não há banheiros por perto. Outras podem ter tentado a sintribação como uma forma discreta de explorar a masturbação quando têm que dividir um quarto”, disse a expert.

Ness salienta que o que há de bom nesse método de masturbação é sua discrição. “É mãos livres e não requer muito movimento”, afirmou, ao Metro. “‘Com a fricção das coxas, também dá para estimular os nervos que estão nas pernas e os que estão ligados aos órgãos genitais, acrescentando mais consciência erótica e tornando mais fácil estimular o clitóris ao orgasmo.”

Dando mais emoção Para turbinar o movimento, há quem prefira apertar um travesseiro ou um cobertor entre as pernas.

“Depois da penetração ou outras coisas, meu parceiro deita-se de lado e entrelaçamos as pernas de forma que sua coxa fique pressionada entre minhas pernas”, relatou uma pessoa que preferiu não ser identificada no Reddit. “Ele me abraça, fala comigo e me beija enquanto eu o seguro e esfrego sua coxa até gozar. Eu amo isso”, emendou.

Outra maneira, segundo Ness, é incluir brinquedos sexuais vestíveis, que podem ser colocados contra a vulva e apertados em direção ao clitóris durante o movimento de fricção.

“Ativar o assoalho pélvico na sintribação também pode intensificar as sensações sentidas durante a masturbação”, encerrou.