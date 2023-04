João Pimenta apresenta o Pimentaverso no Jorge Amado; compre com desconto

João Pimenta reúne suas referências, vivência de um negro periférico e suas histórias mais mirabolantes, no seu primeiro solo de Stand Up Comedy. Ele se apresenta no Teatro Jorge Amado durante o próximo final de semana (29 e 30 de Abril) às 22h e 21h, respectivamente. Os ingressos custam R$100 e assinantes CORREIO têm desconto de 40% para as duas apresentações.

Passando pelo passado, presente e até um vislumbre do futuro, o comediante baiano com 16 anos de carreira, nos dá um gostinho de todo caos, aleatoriedade e causos inusitados que formam sua vida. Senhoras e senhores, o Pimentaverso está entre nós.

João Pimenta é natural de Pojuca-BA, escreve textos e contos desde a infância, já vendeu coxinha numa lan house e morava na rua onde “tudo acontecia”, de onde tirou suas primeiras histórias.

Desde 2011 produzindo pra internet e desde 2009 fazendo stand up comedy, João mantém-se entre as atividades digitais, palco, séries e esquetes. João é formado em comunicação e em 2020 integrou o elenco do Porta dos Fundos, maior humorístico da América Latina, onde está atualmente roteirizando e atuando.