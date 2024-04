Futebol em luto: times brasileiros falam sobre Ziraldo

Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians prestaram suas homenagens a Ziraldo. O desenhista, escritor, cartunista e jornalista morreu na tarde deste sábado (6), em seu apartamento, que fica na zona Sul do Rio. Ziraldo tinha 91 anos e era flamenguista, apesar disso, já produziu desenhos para clubes brasileiros. No ano de 2009 publicou um livro intitulado “Flamengo. O Mais Querido Do Brasil Em Quadrinhos”. Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O time do Flamengo compartilhou uma imagem da panela que o personagem “O Menino Maluquinho” usava na cabeça com a data de nascimento e falecimento de Ziraldo. “Notório rubro-negro, Ziraldo nos deu o privilégio de traçar nossa história. Em 2012, foi dele a ilustração que representou o centenário do futebol do Flamengo. Ele se intitulava “o rubro-negro mais antigo em atividade”, escreveram nas redes.

O Brasil está de luto. Um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, Ziraldo nos deixou neste sábado, 6 de abril, com 91 anos. Criador de personagens inesquecíveis, marcou gerações, cativando a imaginação de milhões de brasileiros Notório rubro-negro, Ziraldo nos deu o… pic.twitter.com/N9Tla0Xrfr — Flamengo (@Flamengo) April 6, 2024

Nas redes sociais, o Corinthians escreveu: “Hoje, o Brasil se despede de um ícone da literatura e da ilustração. Nos deixou neste sábado, Ziraldo, chargista, desenhista, jornalista e escritor. Em suas obras, alguns trabalhos envolveram o futebol e o nosso Timão. O Corinthians se solidariza com amigos, familiares e todos os fãs do artista. Eternamente dentro dos nossos corações.”

Hoje, o Brasil se despede de um ícone da literatura e da ilustração. Nos deixou neste sábado (6), Ziraldo, chargista, desenhista, jornalista e escritor. Em suas obras, alguns trabalhos envolveram o futebol e o nosso Timão. O Corinthians se solidariza com amigos, familiares e… pic.twitter.com/FFbrVlJdlw — Corinthians (@Corinthians) April 6, 2024 O time do Palmeiras também comentou sobre a morte do desenhista, lembrando, inclusive, do livro ilustrado que Ziraldo fez sobre o time alviverde. “A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento do desenhista e escritor Ziraldo, aos 91 anos. Criador de personagens icônicos, entre eles o Menino Maluquinho, Ziraldo lançou em 2010 o livro ilustrado ‘Verdão, o Campeão do Século’. Desejamos força aos familiares, amigos e fãs neste momento de dor e saudade.”