Gabinete de Lula no Planalto passa por limpeza e troca de móveis

O gabinete presidencial no terceiro andar do Palácio do Planalto passou por um processo de limpeza e de troca de parte do mobiliário nesta segunda-feira (2/1), para receber o presidente Lula nos próximos dias.

Ao menos dois móveis que eram usados por Jair Bolsonaro no gabinete foram substituídos: a mesa principal onde o agora ex-presidente da República despachava e uma mesa de centro que ficava entre poltronas.

Gabinete Lula Palácio do Planalto

Gabinete do presidente Lula no Palácio do Planalto passa por limpeza e troca de parte do mobiliárioIgor Gadelha/Metrópoles

Mudanças no gabinete presidencial

Lula troca móveis de Bolsonaro no gabinete presidencial no PlanaltoIgor Gadelha/Metrópoles

Mudanças no gabinete presidencial

Gabinete de Lula no Planalto passa por limpeza e troca de móveisIgor Gadelha/Metrópoles

Funcionários do Palácio do Planalto também retiraram o tapete sob o qual ficava a mesa principal de trabalho de Bolsonaro, para que o piso do gabinete presidencial fosse limpo.

Nos próximos dias, o gabinete também deve passar por uma varredura a ser feita pela equipe de segurança de Lula. Entre aliados do presidente, há um temor de que Bolsonaro tenha instalado escutas.