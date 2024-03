Galã de novela turca desembarca no Brasil e causa tumulto no aeroporto

Que as novelas turcas fazem o maior sucesso no Brasil, não é novidade. O Metrópoles inclusive já listou os folhetins estrangeiros para maratonar. Neste sábado (30/3), Can Yaman, galã de Senhor Errado (2020), sentiu a força da paixão das fãs brasileiras. Isso porque o ator, de 34 anos, desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo e foi recebido por uma multidão enlouquecida.

Can Yaman veio ao país para participar de um evento beneficente, com ingressos a partir de R$ 600. Conhecidos mundialmente por sua hospitalidade, os admiradores brasileiros se organizaram e fizeram uma surpresa e tanto no saguão do aeroporto de Guarulhos (SP) para o ídolo.

Vídeos do momento viralizaram nas nas redes sociais e mostram uma multidão segurando cartazes e faixas com mensagens de carinho e pelo famoso. A reunião, contudo, causou verdadeiro alvoroço no local. Yaman será a estrela do evento Uma Noite com Can Yaman, que acontecerá em uma casa de shows, na capital paulista.

Can não só se emocionou com o gesto, como compartilhou no Instagram: “É lindo como vocês continuam me lembrando o significado de ser amado. Foi uma longa espera para vocês, e uma longa viagem para nós. Mas sabíamos que valeria a pena.”