Goulart destaca importância do Ba-Vi e pede Bahia atento: ‘Clássico se ganha’

Para muitos amantes do futebol, os clássicos costumam ser um campeonato à parte. Um único jogo tem o poder de recuperar quem está em baixa ou derrubar quem está em cima. Aos 31 anos, o meia-atacante Ricardo Goulart vive a expectativa de jogar o seu primeiro Ba-Vi pelo Bahia e foi categórico ao falar sobre o confronto.

“Já tive a honra de jogar alguns clássicos. Clássico não se joga, se ganha”, afirmou o jogador durante entrevista nesta sexta-feira (27), no CT Evaristo de Macedo.

No próximo domingo (29), Bahia e Vitória fazem o primeiro clássico da temporada. A partida será na Arena Fonte Nova, às 16h, pelo Campeonato Baiano. Um dos jogadores mais experientes do elenco, Goulart diz que quer passar confiança aos jogadores após as duas derrotas que o Esquadrão sofreu na temporada.

“Então vou tentar passar essa mentalidade para meus companheiros. É um jogo à parte. Nossa equipe sabe o tamanho e a importância. Vamos jogar diante de nossa torcida. Esperamos que as coisas fluam para nosso lado, e que a gente possa conseguir o triunfo que é importante para o campeonato”, explicou.

O técnico Renato Paiva não costuma divulgar a escalação antes dos jogos, mas a tendência é a de que Ricardo Goulart seja o centroavante do tricolor na partida. Nos últimos jogos, o Esquadrão abusou dos erros de finalizações e o atacante Everaldo recebeu muitas críticas.

Ricardo Goulart leva vantagem na disputa por já ter marcado dois gols na temporada. Ele conta, inclusive, que está adaptado à função de camisa 9.

“Sim, me sinto confortável jogando nessa função. Já atuei em outros clubes nessa posição de nove. Me sinto bem”, disse.

“Nos últimos dois jogos tivemos muitas finalizações, mas infelizmente não convertemos em gol. O professor tem pegado no nosso pé, cobrado mais concentração, mais ambição de fazer o gol. O importante é que estamos criando. Acho que no momento certo essas oportunidades vão ser concluídas em gol e vamos conseguir os triunfos”, finalizou o jogador.