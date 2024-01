Governo antecipará Bolsa Família para afetados pelas chuvas no RJ

Wellington Dias (Desenvolvimento Social) também afirma que uma parcela do BPC será adiantada; ao menos 11 pessoas morreram

Temporal que atingiu o Rio de Janeiro na noite de sábado (13.jan) alagou a Avenida Brasil Reprodução/X – 13.jan.2023

PODER360 15.jan.2024 (segunda-feira) – 11h26



O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, anunciou que o governo antecipará o pagamento do Bolsa Família aos beneficiários que estão em áreas de risco no Rio de Janeiro. A capital fluminense registrou alto índice pluviométrico durante à noite de sábado (13.jan) até a manhã de domingo (14.jan). O temporal causou a morte de ao menos 11 pessoas.

“Estamos atentos e articulados para dar toda assistência necessária à população dos municípios afetados pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro”, disse o ministro em seu perfil no X (ex-Twitter).

Em nota (PDF – 36 kB), o ministério informou que Dias “acrescentou que, com a decretação do estado de calamidade, urgência e emergência, é possível garantir o auxílio aos desabrigados e o envio de cestas de alimentos para socorrer as pessoas atingidas”. E disse que as outras medidas estão sendo trabalhadas em parcerias com a Defesa Civil Nacional e com as prefeituras.

As medidas adotadas pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) são:

unificar o calendário de pagamento do Bolsa Família, para o 1º dia de pagamento; antecipar uma parcela do BPC (Benefício de Prestação Continuada), que corresponde a 1 salário mínimo, e, caso o beneficiário solicite, antecipar outra parcela –que podem ser reembolsadas em até 36 meses, sem juros ou encargos; repassar recursos extraordinários para a rede de assistência social, que realiza o serviço de apoio e proteção à população com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas; enviar cestas de alimentos. Dias afirmou que seguirá integrado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, “sob o comando” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para definirem “as próximas medidas”. Dias se solidarizou com as famílias, “em especial àquelas que perderam seus entes queridos nesta tragédia”.