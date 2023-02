Governo anuncia R$ 430 milhões para ações emergenciais pela estiagem no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou nesta quarta-feira, 22, o repasse de R$ 430 milhões para ações emergenciais no Rio Grande do Sul. O objetivo é fazer frente ao período de estiagem que atinge o interior do Estado e os recursos serão destinados às área da agricultura, desenvolvimento social e defesa civil. A destinação atende a demandas de prefeitos, deputados, vereadores e entidades gaúchas. Na semana passada, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, já havia autorizado o repasse de mais de R$ 3,8 milhões a 15 cidades do Rio Grande do Sul atingidas pela estiagem. Segundo comunicado do governo, os valores serão usados para compra de cestas básicas, combustível para caminhões-pipa e reservatórios de água. Ao todo, 169 municípios do Estado estão com reconhecimento federal de situação de emergência vigente por conta da estiagem. A definição dos repasses acontece após reunião conjunta no Palácio da Alvorada entre Lula e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Paulo Pimenta (Secom), Wellington Dias (MDS), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Carlos Fávaro (Agricultura) e Alexandre Padilha (SRI), além do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galipolo.

