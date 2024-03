Governo autoriza aumento de até 4,5% nos preços dos medicamentos

O preço dos medicamentos terá um aumento de até 4,5% a partir deste domingo (31), de acordo com a autorização do governo federal. O reajuste foi definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento (CMED) e publicado no Diário Oficial da União (DOU). Esse percentual funciona como um limite máximo para o aumento. O ajuste anual dos preços dos remédios é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que acumulou 4,5% nos últimos 12 meses até fevereiro. As empresas detentoras de registro de medicamentos têm até 15 dias após a publicação da resolução para realizar os ajustes de preços, conforme orientações da CMED.

Diferentemente de anos anteriores, em 2024 não haverá distinção de aumento em três faixas, indicando medicamentos por meio da competitividade do mercado. A resolução da CMED estabeleceu outros índices, como produtividade do setor e custos de produção. A recomposição anual de preços pode ser aplicada em cerca de 10 mil apresentações de medicamentos disponíveis no mercado varejista brasileiro. Apesar do reajuste autorizado pelo governo, a aplicação imediata do aumento não é garantida, pois depende de cada farmácia e da indústria farmacêutica. O Sindusfarma recomenda que os consumidores pesquisem as melhores ofertas.

Publicada por Felipe Cerqueira

